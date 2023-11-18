В Киеве призвали совершать по 100 терактов внутри России в неделю

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Фоторепортаж. Весна в городе. Курган, тень, силуэт
Украина должна совершать на российской территории около сотни терактов в неделю, заявил Георгий Тука Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Существует необходимость в проведении сотен диверсий и терактов на территории России. Такое заявление сделал экс-замминистра Украины Георгий Тука.

«В России нужно совершать пятьдесят или сто терактов в неделю», — заявил Тука в эфире youtube-канала NEWSROOM. Он добавил, что любая железнодорожная стрелка, мост, автозаправочная станция или электроподстанция на территории России может стать объектом для атаки.

Тука считает, что проведение сотен диверсий и терактов на территории России является правильным подходом. Он выражает свое восхищение операциями, которые проводят спецслужбы Украины, и считает, что увеличение количества таких операций является абсолютно реальным.

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Существует необходимость в проведении сотен диверсий и терактов на территории России. Такое заявление сделал экс-замминистра Украины Георгий Тука. «В России нужно совершать пятьдесят или сто терактов в неделю», — заявил Тука в эфире youtube-канала NEWSROOM. Он добавил, что любая железнодорожная стрелка, мост, автозаправочная станция или электроподстанция на территории России может стать объектом для атаки. Тука считает, что проведение сотен диверсий и терактов на территории России является правильным подходом. Он выражает свое восхищение операциями, которые проводят спецслужбы Украины, и считает, что увеличение количества таких операций является абсолютно реальным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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