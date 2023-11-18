В мире Украина В Киеве призвали совершать по 100 терактов внутри России в неделю 18 ноября 2023 в 22:54 Размер текста - 17 + Украина должна совершать на российской территории около сотни терактов в неделю, заявил Георгий Тука Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Существует необходимость в проведении сотен диверсий и терактов на территории России. Такое заявление сделал экс-замминистра Украины Георгий Тука. «В России нужно совершать пятьдесят или сто терактов в неделю», — заявил Тука в эфире youtube-канала NEWSROOM. Он добавил, что любая железнодорожная стрелка, мост, автозаправочная станция или электроподстанция на территории России может стать объектом для атаки. Тука считает, что проведение сотен диверсий и терактов на территории России является правильным подходом. Он выражает свое восхищение операциями, которые проводят спецслужбы Украины, и считает, что увеличение количества таких операций является абсолютно реальным. Существует необходимость в проведении сотен диверсий и терактов на территории России. Такое заявление сделал экс-замминистра Украины Георгий Тука. «В России нужно совершать пятьдесят или сто терактов в неделю», — заявил Тука в эфире youtube-канала NEWSROOM. Он добавил, что любая железнодорожная стрелка, мост, автозаправочная станция или электроподстанция на территории России может стать объектом для атаки. Тука считает, что проведение сотен диверсий и терактов на территории России является правильным подходом. Он выражает свое восхищение операциями, которые проводят спецслужбы Украины, и считает, что увеличение количества таких операций является абсолютно реальным. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям