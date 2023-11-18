Существует необходимость в проведении сотен диверсий и терактов на территории России. Такое заявление сделал экс-замминистра Украины Георгий Тука.
«В России нужно совершать пятьдесят или сто терактов в неделю», — заявил Тука в эфире youtube-канала NEWSROOM. Он добавил, что любая железнодорожная стрелка, мост, автозаправочная станция или электроподстанция на территории России может стать объектом для атаки.
Тука считает, что проведение сотен диверсий и терактов на территории России является правильным подходом. Он выражает свое восхищение операциями, которые проводят спецслужбы Украины, и считает, что увеличение количества таких операций является абсолютно реальным.
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