Жители Израиля впервые вышли на митинги против войны в секторе Газа

В Израиле впервые прошел митинг протеста против военных действий в секторе Газа, который собрал сотни человек. Об этом сообщает корреспондент TAСC.
«Участники митинга держали плакаты с такими лозунгами, как „Остановите войну“, „Перемирие — немедленно“ и „В войне нет победителей“, написанными на иврите, арабском и английском», — говорится в сообщении. Согласованная с властями акция организована партией ХАДАШ, которую поддерживают израильские арабы.
В то же самое время менее численная демонстрация в поддержку военной операции в секторе Газа вышла через дорогу от противников войны. Патриоты выступали без лозунгов, но с фотографиями заложников и песнями.
По всему миру проходят акции с призывом остановить военную операцию Израиля в секторе ГАЗА. В частности, в Великобритании на фоне волны поддержки палестинцев собираются ужесточить законы о протестах в связи с массовыми митингами.
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