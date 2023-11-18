18 ноября 2023

Жители Израиля впервые вышли на митинги против войны в секторе Газа

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Стадион "Лужники" перед матчем полуфинала Чемпионата Мира FIFA 2018 Англия-Хорватия. Москва, болельщики, флаг израиля
Акция была согласована с властями и организована левыми силами во главе с партией ХАДАШ Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В Израиле впервые прошел митинг протеста против военных действий в секторе Газа, который собрал сотни человек. Об этом сообщает корреспондент TAСC.

«Участники митинга держали плакаты с такими лозунгами, как „Остановите войну“, „Перемирие — немедленно“ и „В войне нет победителей“, написанными на иврите, арабском и английском», — говорится в сообщении. Согласованная с властями акция организована партией ХАДАШ, которую поддерживают израильские арабы.

В то же самое время менее численная демонстрация в поддержку военной операции в секторе Газа вышла через дорогу от противников войны. Патриоты выступали без лозунгов, но с фотографиями заложников и песнями.

По всему миру проходят акции с призывом остановить военную операцию Израиля в секторе ГАЗА. В частности, в Великобритании на фоне волны поддержки палестинцев собираются ужесточить законы о протестах в связи с массовыми митингами.

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В Израиле впервые прошел митинг протеста против военных действий в секторе Газа, который собрал сотни человек. Об этом сообщает корреспондент TAСC. «Участники митинга держали плакаты с такими лозунгами, как „Остановите войну“, „Перемирие — немедленно“ и „В войне нет победителей“, написанными на иврите, арабском и английском», — говорится в сообщении. Согласованная с властями акция организована партией ХАДАШ, которую поддерживают израильские арабы. В то же самое время менее численная демонстрация в поддержку военной операции в секторе Газа вышла через дорогу от противников войны. Патриоты выступали без лозунгов, но с фотографиями заложников и песнями. По всему миру проходят акции с призывом остановить военную операцию Израиля в секторе ГАЗА. В частности, в Великобритании на фоне волны поддержки палестинцев собираются ужесточить законы о протестах в связи с массовыми митингами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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