Армия и оружие Жители Израиля впервые вышли на митинги против войны в секторе Газа 19 ноября 2023 в 00:01 Размер текста - 17 + Акция была согласована с властями и организована левыми силами во главе с партией ХАДАШ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В Израиле впервые прошел митинг протеста против военных действий в секторе Газа, который собрал сотни человек. Об этом сообщает корреспондент TAСC. «Участники митинга держали плакаты с такими лозунгами, как „Остановите войну“, „Перемирие — немедленно“ и „В войне нет победителей“, написанными на иврите, арабском и английском», — говорится в сообщении. Согласованная с властями акция организована партией ХАДАШ, которую поддерживают израильские арабы. В то же самое время менее численная демонстрация в поддержку военной операции в секторе Газа вышла через дорогу от противников войны. Патриоты выступали без лозунгов, но с фотографиями заложников и песнями. По всему миру проходят акции с призывом остановить военную операцию Израиля в секторе ГАЗА. В частности, в Великобритании на фоне волны поддержки палестинцев собираются ужесточить законы о протестах в связи с массовыми митингами. В Израиле впервые прошел митинг протеста против военных действий в секторе Газа, который собрал сотни человек. Об этом сообщает корреспондент TAСC. «Участники митинга держали плакаты с такими лозунгами, как „Остановите войну“, „Перемирие — немедленно“ и „В войне нет победителей“, написанными на иврите, арабском и английском», — говорится в сообщении. Согласованная с властями акция организована партией ХАДАШ, которую поддерживают израильские арабы. В то же самое время менее численная демонстрация в поддержку военной операции в секторе Газа вышла через дорогу от противников войны. Патриоты выступали без лозунгов, но с фотографиями заложников и песнями. По всему миру проходят акции с призывом остановить военную операцию Израиля в секторе ГАЗА. В частности, в Великобритании на фоне волны поддержки палестинцев собираются ужесточить законы о протестах в связи с массовыми митингами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям