18 ноября 2023
17 ноября 2023

Рабочий сорвался со строящейся девятиэтажки в свердловском городе

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительные площадки Екатеринбурга. Екатеринбург , высотка, новостройки
Мужчина устроился штукатуром на стройку за несколько дней до происшествия (архивное фото) Фото:

Утром 18 ноября в Верхней Пышме рабочий сорвался со строящегося девятиэтажного здания на улице Сапожникова. Погибший устроился на стройку за несколько дней до происшествия. Сейчас отрабатываются версии случившегося, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«На стройплощадку будущего жилого дома, где произошло ЧП, он устроился штукатуром всего несколько дней назад <…> Сыщики и следователи отрабатывают различные версии произошедшего инцидента», — сказал Горелых. Он уточнил, что среди различных версий происшествия, есть связанные с нарушением правил техники безопасности на рабочем месте.

Горелых отметил, что врачи неотложной помощи не смогли помочь мужчине. Травмы, полученные при падении с большой высоты, оказались несовместимы с жизнью.

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Утром 18 ноября в Верхней Пышме рабочий сорвался со строящегося девятиэтажного здания на улице Сапожникова. Погибший устроился на стройку за несколько дней до происшествия. Сейчас отрабатываются версии случившегося, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «На стройплощадку будущего жилого дома, где произошло ЧП, он устроился штукатуром всего несколько дней назад <…> Сыщики и следователи отрабатывают различные версии произошедшего инцидента», — сказал Горелых. Он уточнил, что среди различных версий происшествия, есть связанные с нарушением правил техники безопасности на рабочем месте. Горелых отметил, что врачи неотложной помощи не смогли помочь мужчине. Травмы, полученные при падении с большой высоты, оказались несовместимы с жизнью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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