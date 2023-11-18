Рабочий сорвался со строящейся девятиэтажки в свердловском городе

Утром 18 ноября в Верхней Пышме рабочий сорвался со строящегося девятиэтажного здания на улице Сапожникова. Погибший устроился на стройку за несколько дней до происшествия. Сейчас отрабатываются версии случившегося, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«На стройплощадку будущего жилого дома, где произошло ЧП, он устроился штукатуром всего несколько дней назад <…> Сыщики и следователи отрабатывают различные версии произошедшего инцидента», — сказал Горелых. Он уточнил, что среди различных версий происшествия, есть связанные с нарушением правил техники безопасности на рабочем месте.
Горелых отметил, что врачи неотложной помощи не смогли помочь мужчине. Травмы, полученные при падении с большой высоты, оказались несовместимы с жизнью.
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