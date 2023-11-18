Турция обвинила Израиль в намеренной атаке на школу ООН

Израиль намеренно атаковал школу ООН, в которой при ударе погибло около 200 человек. С таким заявление выступил МИД Турции.
«Это израильское нападение является еще одним доказательством того, что Израиль целенаправленно и безжалостно расправляется с гражданским населением, особенно с детьми в секторе Газа», — передает слова турецкого министерства РИА Новости. В своем заявлении ведомство называет позором для человечества последние пять недель операции израильской армии в секторе Газа, в результате которой гибнут женщины и дети.
В Турции призывают международное сообщество предпринять срочные меры по остановки конфликта и прекращению огня. А также осуждают людей, допустивших чрезмерное кровопролитие.
Как ранее сообщал телеканал 360 около 200 человек стали жертвами атаки израильских военных по территории школы «Аль-Фахура» в Джебалии. На территории школы от ракетных ударов прятались жители сектора Газа. Учебное заведение «Аль-Фахура» находилось под контролем Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.
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