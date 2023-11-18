18 ноября 2023

Турция обвинила Израиль в намеренной атаке на школу ООН

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал
В ходе атаки на школу погибло около 200 человек Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль намеренно атаковал школу ООН, в которой при ударе погибло около 200 человек. С таким заявление выступил МИД Турции.

«Это израильское нападение является еще одним доказательством того, что Израиль целенаправленно и безжалостно расправляется с гражданским населением, особенно с детьми в секторе Газа», — передает слова турецкого министерства РИА Новости. В своем заявлении ведомство называет позором для человечества последние пять недель операции израильской армии в секторе Газа, в результате которой гибнут женщины и дети.

В Турции призывают международное сообщество предпринять срочные меры по остановки конфликта и прекращению огня. А также осуждают людей, допустивших чрезмерное кровопролитие.

Как ранее сообщал телеканал 360 около 200 человек стали жертвами атаки израильских военных по территории школы «Аль-Фахура» в Джебалии. На территории школы от ракетных ударов прятались жители сектора Газа. Учебное заведение «Аль-Фахура» находилось под контролем Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

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Израиль намеренно атаковал школу ООН, в которой при ударе погибло около 200 человек. С таким заявление выступил МИД Турции. «Это израильское нападение является еще одним доказательством того, что Израиль целенаправленно и безжалостно расправляется с гражданским населением, особенно с детьми в секторе Газа», — передает слова турецкого министерства РИА Новости. В своем заявлении ведомство называет позором для человечества последние пять недель операции израильской армии в секторе Газа, в результате которой гибнут женщины и дети. В Турции призывают международное сообщество предпринять срочные меры по остановки конфликта и прекращению огня. А также осуждают людей, допустивших чрезмерное кровопролитие. Как ранее сообщал телеканал 360 около 200 человек стали жертвами атаки израильских военных по территории школы «Аль-Фахура» в Джебалии. На территории школы от ракетных ударов прятались жители сектора Газа. Учебное заведение «Аль-Фахура» находилось под контролем Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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