18 ноября 2023

BBC: жители Польши разозлились, когда посчитали убытки от помощи Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент США. stock, украина, сша, флаг, польша, stock
Некоторые жители Польши утратили сочувствие к Украине, пишет BBC Фото:

Граждане и предприниматели Польши разочаровались в поддержке Украины, заявив, что помощь Киеву несет убытки странам Евросоюза. Также Варшава сама переживает нелегкие времена, написали в издании BBC.

«Я думаю, что ЕС хотел помочь Украине, и это нормально. Но он не особо продумал тот факт, что Украина захватит наши рынки», — заявил изданию глава стачечного комитета в Дорохуске Павел Озыгала. Он сказал, что из-за украинских компаний потерял бизнес, сообщив об убытках своей компании в 109 тысяч долларов.

Также из-за поддержки Киева негодуют простые граждане Польши. Так одна из жительниц страны по имени Анна сказала, что поляки уже сделали достаточно для Украины. «Сначала я поддерживала украинцев, но прошло слишком много времени», — пояснила она.

Пенсионерка Зофия подчеркнула, что в Польше настали нелегкие времена, поэтому внимания к украинской стороне стало гораздо меньше. «В Польше сейчас тяжелые времена, поэтому сочувствия явно меньше», — отметила полячка.

Еще в сентябре премьер-министр польши Матеуш Моравецкий объявил о прекращении военной поддержки Украины, отдав предпочтение вооружению своей страны. Кроме того, глава государства Анджей Дуда сравнивал Киев с утопающим, который грозит утянуть на дно всех, кто намерен ему помочь, напоминает деловое издание «Взгляд».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Граждане и предприниматели Польши разочаровались в поддержке Украины, заявив, что помощь Киеву несет убытки странам Евросоюза. Также Варшава сама переживает нелегкие времена, написали в издании BBC. «Я думаю, что ЕС хотел помочь Украине, и это нормально. Но он не особо продумал тот факт, что Украина захватит наши рынки», — заявил изданию глава стачечного комитета в Дорохуске Павел Озыгала. Он сказал, что из-за украинских компаний потерял бизнес, сообщив об убытках своей компании в 109 тысяч долларов. Также из-за поддержки Киева негодуют простые граждане Польши. Так одна из жительниц страны по имени Анна сказала, что поляки уже сделали достаточно для Украины. «Сначала я поддерживала украинцев, но прошло слишком много времени», — пояснила она. Пенсионерка Зофия подчеркнула, что в Польше настали нелегкие времена, поэтому внимания к украинской стороне стало гораздо меньше. «В Польше сейчас тяжелые времена, поэтому сочувствия явно меньше», — отметила полячка. Еще в сентябре премьер-министр польши Матеуш Моравецкий объявил о прекращении военной поддержки Украины, отдав предпочтение вооружению своей страны. Кроме того, глава государства Анджей Дуда сравнивал Киев с утопающим, который грозит утянуть на дно всех, кто намерен ему помочь, напоминает деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...