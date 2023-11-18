BBC: жители Польши разозлились, когда посчитали убытки от помощи Украине

19 ноября 2023 в 08:14 Размер текста - 17 +

Некоторые жители Польши утратили сочувствие к Украине, пишет BBC Фото: Official White House / Adam Schultz Граждане и предприниматели Польши разочаровались в поддержке Украины, заявив, что помощь Киеву несет убытки странам Евросоюза. Также Варшава сама переживает нелегкие времена, написали в издании BBC. «Я думаю, что ЕС хотел помочь Украине, и это нормально. Но он не особо продумал тот факт, что Украина захватит наши рынки», — заявил изданию глава стачечного комитета в Дорохуске Павел Озыгала. Он сказал, что из-за украинских компаний потерял бизнес, сообщив об убытках своей компании в 109 тысяч долларов. Также из-за поддержки Киева негодуют простые граждане Польши. Так одна из жительниц страны по имени Анна сказала, что поляки уже сделали достаточно для Украины. «Сначала я поддерживала украинцев, но прошло слишком много времени», — пояснила она. Пенсионерка Зофия подчеркнула, что в Польше настали нелегкие времена, поэтому внимания к украинской стороне стало гораздо меньше. «В Польше сейчас тяжелые времена, поэтому сочувствия явно меньше», — отметила полячка. Еще в сентябре премьер-министр польши Матеуш Моравецкий объявил о прекращении военной поддержки Украины, отдав предпочтение вооружению своей страны. Кроме того, глава государства Анджей Дуда сравнивал Киев с утопающим, который грозит утянуть на дно всех, кто намерен ему помочь, напоминает деловое издание «Взгляд». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Граждане и предприниматели Польши разочаровались в поддержке Украины, заявив, что помощь Киеву несет убытки странам Евросоюза. Также Варшава сама переживает нелегкие времена, написали в издании BBC. «Я думаю, что ЕС хотел помочь Украине, и это нормально. Но он не особо продумал тот факт, что Украина захватит наши рынки», — заявил изданию глава стачечного комитета в Дорохуске Павел Озыгала. Он сказал, что из-за украинских компаний потерял бизнес, сообщив об убытках своей компании в 109 тысяч долларов. Также из-за поддержки Киева негодуют простые граждане Польши. Так одна из жительниц страны по имени Анна сказала, что поляки уже сделали достаточно для Украины. «Сначала я поддерживала украинцев, но прошло слишком много времени», — пояснила она. Пенсионерка Зофия подчеркнула, что в Польше настали нелегкие времена, поэтому внимания к украинской стороне стало гораздо меньше. «В Польше сейчас тяжелые времена, поэтому сочувствия явно меньше», — отметила полячка. Еще в сентябре премьер-министр польши Матеуш Моравецкий объявил о прекращении военной поддержки Украины, отдав предпочтение вооружению своей страны. Кроме того, глава государства Анджей Дуда сравнивал Киев с утопающим, который грозит утянуть на дно всех, кто намерен ему помочь, напоминает деловое издание «Взгляд».