18 ноября 2023
17 ноября 2023

В ДТП на дорогах Челябинской области погибло 14 детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок в машине. Челябинск, ребенок в машине, детское кресло, детская безопасность
Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября Фото:

За 10 месяцев текущего года в ДТП на дорогах Челябинской области погибло 14 детей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

«За 10 месяцев текущего года в ДТП на дорогах Челябинской области погибло 14 детей. Количество погибших взрослых за этот период составило 277 человек. Большинство из них — молодые люди, которые являются экономической основой и локомотивом развития страны», — заявили в пресс-службе ведомства.

В Госавтоинспекции отметили, что каждое третье воскресенье ноября принято вспоминать погибших в дорожных авариях в честь Всемирного дня памяти жертв ДТП. В ведомстве отмечают, что инциденты на дорогах происходят по вине водителей, которые нарушают правила дорожного движения. Среди самых распространенных нарушений — несоответствие скоростного режима, нарушение правил проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения и управление машиной после распития алкоголя.

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За 10 месяцев текущего года в ДТП на дорогах Челябинской области погибло 14 детей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. «За 10 месяцев текущего года в ДТП на дорогах Челябинской области погибло 14 детей. Количество погибших взрослых за этот период составило 277 человек. Большинство из них — молодые люди, которые являются экономической основой и локомотивом развития страны», — заявили в пресс-службе ведомства. В Госавтоинспекции отметили, что каждое третье воскресенье ноября принято вспоминать погибших в дорожных авариях в честь Всемирного дня памяти жертв ДТП. В ведомстве отмечают, что инциденты на дорогах происходят по вине водителей, которые нарушают правила дорожного движения. Среди самых распространенных нарушений — несоответствие скоростного режима, нарушение правил проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения и управление машиной после распития алкоголя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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