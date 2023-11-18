Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За 10 месяцев текущего года в ДТП на дорогах Челябинской области погибло 14 детей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

«За 10 месяцев текущего года в ДТП на дорогах Челябинской области погибло 14 детей. Количество погибших взрослых за этот период составило 277 человек. Большинство из них — молодые люди, которые являются экономической основой и локомотивом развития страны», — заявили в пресс-службе ведомства.

В Госавтоинспекции отметили, что каждое третье воскресенье ноября принято вспоминать погибших в дорожных авариях в честь Всемирного дня памяти жертв ДТП. В ведомстве отмечают, что инциденты на дорогах происходят по вине водителей, которые нарушают правила дорожного движения. Среди самых распространенных нарушений — несоответствие скоростного режима, нарушение правил проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения и управление машиной после распития алкоголя.