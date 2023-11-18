В Тюмени водитель, уходя от столкновения, сбил ребенка на тротуаре

19 ноября 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Подросток получил ушибы (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени на улице Усадебной вечером 18 ноября водитель автомобиля Geely уходил от столкновения со встречной машиной и вылетел на тротуар, где в это время шел ребенок. По информации областного управления ГИБДД, мальчик получил ушибы. «13-летний мальчик вчера был сбит автомобилем Geely на тротуаре на улице Усадебной в Тюмени. Со слов 52-летнего водителя иномарки, он пытался уйти от столкновения со встречным автомобилем, свернул влево на тротуар, где сбил мальчика. Подросток получил ушибы», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водитель иномарки утверждает, что встречный автомобиль неожиданно появился на его пути. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.

В Тюмени на улице Усадебной вечером 18 ноября водитель автомобиля Geely уходил от столкновения со встречной машиной и вылетел на тротуар, где в это время шел ребенок. По информации областного управления ГИБДД, мальчик получил ушибы. «13-летний мальчик вчера был сбит автомобилем Geely на тротуаре на улице Усадебной в Тюмени. Со слов 52-летнего водителя иномарки, он пытался уйти от столкновения со встречным автомобилем, свернул влево на тротуар, где сбил мальчика. Подросток получил ушибы», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водитель иномарки утверждает, что встречный автомобиль неожиданно появился на его пути. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.