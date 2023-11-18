18 ноября 2023
17 ноября 2023

В Тюмени водитель, уходя от столкновения, сбил ребенка на тротуаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Окраины, дома, дороги. Тюмень, пешеход, зима, многоэтажки, дорога, дом
Подросток получил ушибы (архивное фото) Фото:

В Тюмени на улице Усадебной вечером 18 ноября водитель автомобиля Geely уходил от столкновения со встречной машиной и вылетел на тротуар, где в это время шел ребенок. По информации областного управления ГИБДД, мальчик получил ушибы.

«13-летний мальчик вчера был сбит автомобилем Geely на тротуаре на улице Усадебной в Тюмени. Со слов 52-летнего водителя иномарки, он пытался уйти от столкновения со встречным автомобилем, свернул влево на тротуар, где сбил мальчика. Подросток получил ушибы», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Водитель иномарки утверждает, что встречный автомобиль неожиданно появился на его пути. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.

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В Тюмени на улице Усадебной вечером 18 ноября водитель автомобиля Geely уходил от столкновения со встречной машиной и вылетел на тротуар, где в это время шел ребенок. По информации областного управления ГИБДД, мальчик получил ушибы. «13-летний мальчик вчера был сбит автомобилем Geely на тротуаре на улице Усадебной в Тюмени. Со слов 52-летнего водителя иномарки, он пытался уйти от столкновения со встречным автомобилем, свернул влево на тротуар, где сбил мальчика. Подросток получил ушибы», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водитель иномарки утверждает, что встречный автомобиль неожиданно появился на его пути. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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