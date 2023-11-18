Эвакуированная из сектора Газа россиянка обратилась к Путину

Россиянка поблагодарила Путина и МЧС за эвакуацию из сектора Газа

19 ноября 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Эвакуированная из Газы Наталья назвала МЧС России лучшим в мире Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Россиянка, которую эвакуировали из сектора Газа, поблагодарила президента РФ Владимира Путина и граждан страны за вывоз ее с семьей из анклава на фоне палестино-израильского конфликта. Также она похвалила работу МЧС России. «Я и моя семья, которая вот вышла, благодарны нашему президенту России и народу нашему за то, что не бросили нас там», — сказала эвакуированная из Газы Наталья журналистам. Ее слова передает РИА Новости. Она добавила, что российское министерство чрезвычайных ситуаций — лучшее в мире. Конфликт Израиля и Палестины обострился 7 октября, когда боевики ХАМАС ворвались на территорию еврейского государства со стороны сектора Газа. Сообщалось, что в анклаве удерживалось много иностранцев, среди которых — россияне. Тем не менее власти РФ делали все возможное, чтобы вернуть граждан РФ на родину. Так, сообщалось, что в московский аэропорт Домодедово привезли уже четвертую группу россиян. За эту неделю из сектора Газа в Россию эвакуировали уже больше 408 граждан, пишет деловое издание «Взгляд».

Россиянка, которую эвакуировали из сектора Газа, поблагодарила президента РФ Владимира Путина и граждан страны за вывоз ее с семьей из анклава на фоне палестино-израильского конфликта. Также она похвалила работу МЧС России. «Я и моя семья, которая вот вышла, благодарны нашему президенту России и народу нашему за то, что не бросили нас там», — сказала эвакуированная из Газы Наталья журналистам. Ее слова передает РИА Новости. Она добавила, что российское министерство чрезвычайных ситуаций — лучшее в мире. Конфликт Израиля и Палестины обострился 7 октября, когда боевики ХАМАС ворвались на территорию еврейского государства со стороны сектора Газа. Сообщалось, что в анклаве удерживалось много иностранцев, среди которых — россияне. Тем не менее власти РФ делали все возможное, чтобы вернуть граждан РФ на родину. Так, сообщалось, что в московский аэропорт Домодедово привезли уже четвертую группу россиян. За эту неделю из сектора Газа в Россию эвакуировали уже больше 408 граждан, пишет деловое издание «Взгляд».