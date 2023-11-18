18 ноября 2023

Эвакуированная из сектора Газа россиянка обратилась к Путину

Россиянка поблагодарила Путина и МЧС за эвакуацию из сектора Газа
© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуированная из Газы Наталья назвала МЧС России лучшим в мире Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Россиянка, которую эвакуировали из сектора Газа, поблагодарила президента РФ Владимира Путина и граждан страны за вывоз ее с семьей из анклава на фоне палестино-израильского конфликта. Также она похвалила работу МЧС России.

«Я и моя семья, которая вот вышла, благодарны нашему президенту России и народу нашему за то, что не бросили нас там», — сказала эвакуированная из Газы Наталья журналистам. Ее слова передает РИА Новости. Она добавила, что российское министерство чрезвычайных ситуаций — лучшее в мире.

Конфликт Израиля и Палестины обострился 7 октября, когда боевики ХАМАС ворвались на территорию еврейского государства со стороны сектора Газа. Сообщалось, что в анклаве удерживалось много иностранцев, среди которых — россияне.

Тем не менее власти РФ делали все возможное, чтобы вернуть граждан РФ на родину. Так, сообщалось, что в московский аэропорт Домодедово привезли уже четвертую группу россиян. За эту неделю из сектора Газа в Россию эвакуировали уже больше 408 граждан, пишет деловое издание «Взгляд».

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Россиянка, которую эвакуировали из сектора Газа, поблагодарила президента РФ Владимира Путина и граждан страны за вывоз ее с семьей из анклава на фоне палестино-израильского конфликта. Также она похвалила работу МЧС России. «Я и моя семья, которая вот вышла, благодарны нашему президенту России и народу нашему за то, что не бросили нас там», — сказала эвакуированная из Газы Наталья журналистам. Ее слова передает РИА Новости. Она добавила, что российское министерство чрезвычайных ситуаций — лучшее в мире. Конфликт Израиля и Палестины обострился 7 октября, когда боевики ХАМАС ворвались на территорию еврейского государства со стороны сектора Газа. Сообщалось, что в анклаве удерживалось много иностранцев, среди которых — россияне. Тем не менее власти РФ делали все возможное, чтобы вернуть граждан РФ на родину. Так, сообщалось, что в московский аэропорт Домодедово привезли уже четвертую группу россиян. За эту неделю из сектора Газа в Россию эвакуировали уже больше 408 граждан, пишет деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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