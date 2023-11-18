Неопытный тюменский водитель улетел в кювет вместе с двумя маленькими детьми

В Сорокинском районе (Тюменская область) начинающий водитель на автомобиле Toyota улетела в кювет и перевернулась. С женщиной в момент ДТП находились двое детей трех и пяти лет. В областном управлении ГИБДД сообщили, что один ребенок получил ранения, а второй не пострадал.
«Автомобиль Toyota Corsa съехал в кювет и опрокинулся на 59-м километре автодороги Ишим — Викулово. Машиной управляла 29-летняя водитель со стажем за рулем год два месяца. В результате ДТП трехлетняя пассажирка иномарки получила ранения. В момент ДТП в автомобиле находился еще один ребенок, пяти лет, который не пострадал», — сообщается в telegram-канале ведомства.
ДТП произошло вечером 18 ноября. Предварительно, водитель превысила скорость и на повороте не справилась с управлением автомобилем. За последний год автолюбитель неоднократно нарушала правила ПДД. Зафиксировано шесть штрафов за превышение скорости и два штрафа за неправильную перевозку детей.
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