18 ноября 2023
17 ноября 2023

Неопытный тюменский водитель улетел в кювет вместе с двумя маленькими детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка в Алма-Ате после погромов. Алма-Ата, Казахстан, авария, казахстан, разбитый автомобиль, Алма-Ата, Алматы, алмаата
Трехлетняя девочка получила ранения Фото:

В Сорокинском районе (Тюменская область) начинающий водитель на автомобиле Toyota улетела в кювет и перевернулась. С женщиной в момент ДТП находились двое детей трех и пяти лет. В областном управлении ГИБДД сообщили, что один ребенок получил ранения, а второй не пострадал.

«Автомобиль Toyota Corsa съехал в кювет и опрокинулся на 59-м километре автодороги Ишим — Викулово. Машиной управляла 29-летняя водитель со стажем за рулем год два месяца. В результате ДТП трехлетняя пассажирка иномарки получила ранения. В момент ДТП в автомобиле находился еще один ребенок, пяти лет, который не пострадал», — сообщается в telegram-канале ведомства.

ДТП произошло вечером 18 ноября. Предварительно, водитель превысила скорость и на повороте не справилась с управлением автомобилем. За последний год автолюбитель неоднократно нарушала правила ПДД. Зафиксировано шесть штрафов за превышение скорости и два штрафа за неправильную перевозку детей.

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В Сорокинском районе (Тюменская область) начинающий водитель на автомобиле Toyota улетела в кювет и перевернулась. С женщиной в момент ДТП находились двое детей трех и пяти лет. В областном управлении ГИБДД сообщили, что один ребенок получил ранения, а второй не пострадал. «Автомобиль Toyota Corsa съехал в кювет и опрокинулся на 59-м километре автодороги Ишим — Викулово. Машиной управляла 29-летняя водитель со стажем за рулем год два месяца. В результате ДТП трехлетняя пассажирка иномарки получила ранения. В момент ДТП в автомобиле находился еще один ребенок, пяти лет, который не пострадал», — сообщается в telegram-канале ведомства. ДТП произошло вечером 18 ноября. Предварительно, водитель превысила скорость и на повороте не справилась с управлением автомобилем. За последний год автолюбитель неоднократно нарушала правила ПДД. Зафиксировано шесть штрафов за превышение скорости и два штрафа за неправильную перевозку детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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