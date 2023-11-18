18 ноября 2023

Свердловский блогер простился со своей женой, погибшей на трассе в ДТП. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, гвоздики, прощание, похороны, сво
Прощания с супругой блогера прошли в Краснотурьинске Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) прошли прощания с супругой блогера Александра Лещева — Виктории, которая погибла в результате ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Об этом мужчина рассказал в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремисткой организацией, запрещенной в РФ).

«Прошло прощание. Сейчас мы едем на отпевания в церковь, перед этим проедем кортежем из Екатеринбурга вокруг Краснотурьинска в память о моей супруге», — сказал Александр Лещев.

ДТП на свердловской трассе произошло 15 ноября. В результате аварии погибли супруга блогера Виктория Лещева и 41-летний водитель автобуса, а также восемь человек получили ранения разной тяжести. По предварительным данным, водитель общественного транспорта ехал с небезопасной скоростью, не учитывая погодные условия, из-за чего автобус вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

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В Краснотурьинске (Свердловская область) прошли прощания с супругой блогера Александра Лещева — Виктории, которая погибла в результате ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Об этом мужчина рассказал в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремисткой организацией, запрещенной в РФ). «Прошло прощание. Сейчас мы едем на отпевания в церковь, перед этим проедем кортежем из Екатеринбурга вокруг Краснотурьинска в память о моей супруге», — сказал Александр Лещев. ДТП на свердловской трассе произошло 15 ноября. В результате аварии погибли супруга блогера Виктория Лещева и 41-летний водитель автобуса, а также восемь человек получили ранения разной тяжести. По предварительным данным, водитель общественного транспорта ехал с небезопасной скоростью, не учитывая погодные условия, из-за чего автобус вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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