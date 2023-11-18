Прощания с супругой блогера прошли в Краснотурьинске Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Краснотурьинске (Свердловская область) прошли прощания с супругой блогера Александра Лещева — Виктории, которая погибла в результате ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Об этом мужчина рассказал в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремисткой организацией, запрещенной в РФ).

«Прошло прощание. Сейчас мы едем на отпевания в церковь, перед этим проедем кортежем из Екатеринбурга вокруг Краснотурьинска в память о моей супруге», — сказал Александр Лещев.

ДТП на свердловской трассе произошло 15 ноября. В результате аварии погибли супруга блогера Виктория Лещева и 41-летний водитель автобуса, а также восемь человек получили ранения разной тяжести. По предварительным данным, водитель общественного транспорта ехал с небезопасной скоростью, не учитывая погодные условия, из-за чего автобус вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Скрин: страница Александра Лещева в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)