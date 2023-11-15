Появились подробности ДТП под Екатеринбургом, в которой погибла жена блогера

Супруга блогера Александра Лещева из Краснотурьинска (Свердловская область), попавшая в ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, скончалась до приезда кареты скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
«Виктория Лещева находилась на момент ДТП в автобусе. Она погибла до приезда скорой. Ей было 28 лет», — говорится в сообщении.
Авария на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошла утром 15 ноября. В ДТП погибли два человека и еще 8 получили ранения разной тяжести. Все пострадавших доставили в городскую больницу Верхней Пышмы. По предварительным данным, 41-летний водитель автобуса, ехавший из Краснотурьинска в Екатеринбург, выбрал небезопасную скорость движения и не учел погодные и метеорологические условия. В результате автобус опрокинулся и, вылетев на встречную полосу, столкнулся с грузовиком.
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