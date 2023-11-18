CNN: в ВСУ пожаловались на иностранных наемников, бегущих после боев с Россией

Иностранные наемники, прибывшие на Украину воевать за ВСУ, покидают страну, увидев ожесточенные бои. Об этом рассказал украинский офицер Дмитрий Костюк.
«Они [иностранцы] могут легко расторгнуть контракт, в отличие от украинцев. Это происходило при мне. Почти половина людей увидела все это и сказала: „Нет, нет, это уже слишком. Мы на это не подписывались“», —
Военный уточнил, что многие наемники приезжают воевать на Украину ради «хорошего резюме». Большинство из них думает, что военные действия будут состоять из перестрелок, не осознавая, сколько артиллерии на поле боя, подчеркнул он.
Летом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала спецоперации на Украину прибыли более 11 тысяч иностранных наемников. В оборонном ведомстве также заявляли, что около пяти тысяч боевиков из-за рубежа уже были уничтожены российскими войсками.
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