18 ноября 2023
17 ноября 2023

В Златоусте раскрыли серию краж из сетевых магазинов

В Златоусте поймали мужчину, занимавшегося кражами из сетевых магазинов
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, спецсредства, наручники, задержание
Оперативники выяснили, что кражи совершал один и тот же человек Фото:

В Златоусте (Челябинская область) полицейские раскрыли серию краж из сетевых магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, который занимался серийными кражами из сетевых магазинов Златоуста. Им оказался ранее судимый 39-летний местный житель», — заявили в ведомстве.

Чтобы выйти на подозреваемого, сотрудники уголовного розыска восстановили все совершенные кражи, изучили способ их совершения и пути следования злоумышленника. Выяснилось, что в магазине бытовой техники мужчина похитил две шлифовальных машинки и один перфоратор на 14 тысяч рублей. Также златоустовец похитил несколько наборов ножей в продуктовом магазине на сумму около 3 тысяч рублей.

После краж златоустовец продавал похищенное и тратил деньги на личные нужды. Против него возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

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В Златоусте (Челябинская область) полицейские раскрыли серию краж из сетевых магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, который занимался серийными кражами из сетевых магазинов Златоуста. Им оказался ранее судимый 39-летний местный житель», — заявили в ведомстве. Чтобы выйти на подозреваемого, сотрудники уголовного розыска восстановили все совершенные кражи, изучили способ их совершения и пути следования злоумышленника. Выяснилось, что в магазине бытовой техники мужчина похитил две шлифовальных машинки и один перфоратор на 14 тысяч рублей. Также златоустовец похитил несколько наборов ножей в продуктовом магазине на сумму около 3 тысяч рублей. После краж златоустовец продавал похищенное и тратил деньги на личные нужды. Против него возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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