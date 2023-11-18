В Златоусте раскрыли серию краж из сетевых магазинов

В Златоусте поймали мужчину, занимавшегося кражами из сетевых магазинов

Оперативники выяснили, что кражи совершал один и тот же человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) полицейские раскрыли серию краж из сетевых магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, который занимался серийными кражами из сетевых магазинов Златоуста. Им оказался ранее судимый 39-летний местный житель», — заявили в ведомстве.

Чтобы выйти на подозреваемого, сотрудники уголовного розыска восстановили все совершенные кражи, изучили способ их совершения и пути следования злоумышленника. Выяснилось, что в магазине бытовой техники мужчина похитил две шлифовальных машинки и один перфоратор на 14 тысяч рублей. Также златоустовец похитил несколько наборов ножей в продуктовом магазине на сумму около 3 тысяч рублей.

После краж златоустовец продавал похищенное и тратил деньги на личные нужды. Против него возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).