В Златоусте раскрыли серию краж из сетевых магазинов

В Златоусте (Челябинская область) полицейские раскрыли серию краж из сетевых магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, который занимался серийными кражами из сетевых магазинов Златоуста. Им оказался ранее судимый 39-летний местный житель», — заявили в ведомстве.
Чтобы выйти на подозреваемого, сотрудники уголовного розыска восстановили все совершенные кражи, изучили способ их совершения и пути следования злоумышленника. Выяснилось, что в магазине бытовой техники мужчина похитил две шлифовальных машинки и один перфоратор на 14 тысяч рублей. Также златоустовец похитил несколько наборов ножей в продуктовом магазине на сумму около 3 тысяч рублей.
После краж златоустовец продавал похищенное и тратил деньги на личные нужды. Против него возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).
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