18 ноября 2023
17 ноября 2023

Жительница Курганской области перевела мошенникам более двух миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , купюры, пять тысяч, деньги, рубли
Женщина сама отправляла деньги аферистам Фото:

Жительница Шумихинского округа Курганской области потеряла более двух млн рублей, доверившись мошенникам. Аферисты убедили женщину перевести средства на «безопасные счета». Злоумышленники представились сотрудниками службы безопасности банка, рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Часть денежных средств женщина отправила через личный кабинет банка. Затем по указанию незнакомцев жительница Курганской области установила на телефон мобильное приложение „MirPay“ и через банкомат перевела оставшуюся часть средств. Общая сумма ущерба — 2,175 млн рублей», — указано на сайте ведомства.

В дальнейшем пострадавшая поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по статье за такое правонарушение — лишение свободы на срок до десяти лет.

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Жительница Шумихинского округа Курганской области потеряла более двух млн рублей, доверившись мошенникам. Аферисты убедили женщину перевести средства на «безопасные счета». Злоумышленники представились сотрудниками службы безопасности банка, рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Часть денежных средств женщина отправила через личный кабинет банка. Затем по указанию незнакомцев жительница Курганской области установила на телефон мобильное приложение „MirPay“ и через банкомат перевела оставшуюся часть средств. Общая сумма ущерба — 2,175 млн рублей», — указано на сайте ведомства. В дальнейшем пострадавшая поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по статье за такое правонарушение — лишение свободы на срок до десяти лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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