Жительница Курганской области перевела мошенникам более двух миллионов рублей

19 ноября 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Женщина сама отправляла деньги аферистам Фото: Алексей Гущин © URA.RU Жительница Шумихинского округа Курганской области потеряла более двух млн рублей, доверившись мошенникам. Аферисты убедили женщину перевести средства на «безопасные счета». Злоумышленники представились сотрудниками службы безопасности банка, рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Часть денежных средств женщина отправила через личный кабинет банка. Затем по указанию незнакомцев жительница Курганской области установила на телефон мобильное приложение „MirPay“ и через банкомат перевела оставшуюся часть средств. Общая сумма ущерба — 2,175 млн рублей», — указано на сайте ведомства. В дальнейшем пострадавшая поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по статье за такое правонарушение — лишение свободы на срок до десяти лет.

Жительница Шумихинского округа Курганской области потеряла более двух млн рублей, доверившись мошенникам. Аферисты убедили женщину перевести средства на «безопасные счета». Злоумышленники представились сотрудниками службы безопасности банка, рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Часть денежных средств женщина отправила через личный кабинет банка. Затем по указанию незнакомцев жительница Курганской области установила на телефон мобильное приложение „MirPay“ и через банкомат перевела оставшуюся часть средств. Общая сумма ущерба — 2,175 млн рублей», — указано на сайте ведомства. В дальнейшем пострадавшая поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по статье за такое правонарушение — лишение свободы на срок до десяти лет.