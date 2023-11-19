Песков раскрыл, что спасло российскую экономику от обвала

Песков: Россия смогла предотвратить обвал экономики, задействовав все свои силы

Мудрые решения руководства спасли Россию от обвала экономики, отметил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Новая экономика России

Росссийская экономика находилась под угрозой обвала в условиях постковидного кризиса, а затем и беспрецедентного объема санкций Запада. Его удалось избежать с помощью мобилизации всех сил и ресурсов страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Была угроза обвала. Пришлось мобилизовать все силы, все ресурсы, внутренние силы, чтобы этот обвал предотвратить. Сначала задача стояла предотвратить обвал», — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным . Он добавил, что Россия — единственная страна в мире, способная выдержать такой объем санкций. Особенно после кризиса, ставшего следствием пандемии коронавируса, подчеркнул пресс-секретарь.

Стабилизироваться удалось благодаря мудрым решениям руководства страны и титанической работе правительства, заявил он. «Это говорит о том, что у нас большой потенциал, который в период максимальной мобилизации собранности внутренней позволяет нам справляться с любыми ударами», — резюмировал Песков.

Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением после начала спецоперации на Украине. Страны Запада объединили свои усилия, чтобы оказать максимально возможное экономическое воздействие на Москву. Однако с момента их введения Россия смогла наладить множество механизмов, позволяющих минимизировать давление на экономику страны из вне.