Песков раскрыл, что спасло российскую экономику от обвала

Песков: Россия смогла предотвратить обвал экономики, задействовав все свои силы
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Мудрые решения руководства спасли Россию от обвала экономики, отметил Песков Фото:
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Новая экономика России

Росссийская экономика находилась под угрозой обвала в условиях постковидного кризиса, а затем и беспрецедентного объема санкций Запада. Его удалось избежать с помощью мобилизации всех сил и ресурсов страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Была угроза обвала. Пришлось мобилизовать все силы, все ресурсы, внутренние силы, чтобы этот обвал предотвратить. Сначала задача стояла предотвратить обвал», — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Он добавил, что Россия — единственная страна в мире, способная выдержать такой объем санкций. Особенно после кризиса, ставшего следствием пандемии коронавируса, подчеркнул пресс-секретарь.

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Стабилизироваться удалось благодаря мудрым решениям руководства страны и титанической работе правительства, заявил он. «Это говорит о том, что у нас большой потенциал, который в период максимальной мобилизации собранности внутренней позволяет нам справляться с любыми ударами», — резюмировал Песков.

Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением после начала спецоперации на Украине. Страны Запада объединили свои усилия, чтобы оказать максимально возможное экономическое воздействие на Москву. Однако с момента их введения Россия смогла наладить множество механизмов, позволяющих минимизировать давление на экономику страны из вне.

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Росссийская экономика находилась под угрозой обвала в условиях постковидного кризиса, а затем и беспрецедентного объема санкций Запада. Его удалось избежать с помощью мобилизации всех сил и ресурсов страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Была угроза обвала. Пришлось мобилизовать все силы, все ресурсы, внутренние силы, чтобы этот обвал предотвратить. Сначала задача стояла предотвратить обвал», — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Он добавил, что Россия — единственная страна в мире, способная выдержать такой объем санкций. Особенно после кризиса, ставшего следствием пандемии коронавируса, подчеркнул пресс-секретарь. Стабилизироваться удалось благодаря мудрым решениям руководства страны и титанической работе правительства, заявил он. «Это говорит о том, что у нас большой потенциал, который в период максимальной мобилизации собранности внутренней позволяет нам справляться с любыми ударами», — резюмировал Песков. Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением после начала спецоперации на Украине. Страны Запада объединили свои усилия, чтобы оказать максимально возможное экономическое воздействие на Москву. Однако с момента их введения Россия смогла наладить множество механизмов, позволяющих минимизировать давление на экономику страны из вне.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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