Путин оценил экономическую ситуацию в РФ: главные заявления президента

02 ноября 2023 в 00:10 Размер текста - 17 +

Зарплаты в РФ растут выше инфляции, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин в ходе совещания 1 ноября сделал заявления, которые касаются экономических вопросов страны. URA.RU приводит главные заключения из выступления Путина: Зарплаты в России растут выше инфляции. В связи с этим Владимира Путин поручил Кабмину и ЦБ следить за инфляцией.

Запад запутался в антироссийских санкциях и страны доходят до абсурда, запрещая ввоз отверток. В результате этого глава РФ спрогнозировал дальнейшее увеличение санкций.

Благодаря санкциям на запрет ввоза в Россию «западного барахла» в стране будет меньше постельных клопов. Запрет Евросоюза на поставки отверток и иголок в РФ поможет снизить риск появления подобных насекомых на российской территории.

Властей РФ беспокоят диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры со стороны Запада, когда потенциал санкционной агрессии против страны фактически исчерпан.

Санкционное давление Запада на Россию будет усиливаться. Западные страны продолжают вводить санкции против РФ, однако сами же этим ударяют по своей собственной экономике, по рабочим местам.

Россиян предостерегли о провокациях, в которых обвинили Россию в повреждении «Северного потока». Данная ситуация является фактом, за который можно зацепиться, чтобы нанести ущерб России, считает президент.

В России экономическая ситуация в целом развивается предсказуемо, в соответствии с прогнозом.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания 1 ноября сделал заявления, которые касаются экономических вопросов страны. URA.RU приводит главные заключения из выступления Путина: