Путин оценил экономическую ситуацию в РФ: главные заявления президента

Зарплаты в РФ растут выше инфляции, заявил Владимир Путин
Президент России Владимир Путин в ходе совещания 1 ноября сделал заявления, которые касаются экономических вопросов страны. URA.RU приводит главные заключения из выступления Путина:
- Зарплаты в России растут выше инфляции. В связи с этим Владимира Путин поручил Кабмину и ЦБ следить за инфляцией.
- Запад запутался в антироссийских санкциях и страны доходят до абсурда, запрещая ввоз отверток. В результате этого глава РФ спрогнозировал дальнейшее увеличение санкций.
- Благодаря санкциям на запрет ввоза в Россию «западного барахла» в стране будет меньше постельных клопов. Запрет Евросоюза на поставки отверток и иголок в РФ поможет снизить риск появления подобных насекомых на российской территории.
- Властей РФ беспокоят диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры со стороны Запада, когда потенциал санкционной агрессии против страны фактически исчерпан.
- Санкционное давление Запада на Россию будет усиливаться. Западные страны продолжают вводить санкции против РФ, однако сами же этим ударяют по своей собственной экономике, по рабочим местам.
- Россиян предостерегли о провокациях, в которых обвинили Россию в повреждении «Северного потока». Данная ситуация является фактом, за который можно зацепиться, чтобы нанести ущерб России, считает президент.
- В России экономическая ситуация в целом развивается предсказуемо, в соответствии с прогнозом.
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