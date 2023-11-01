01 ноября 2023

Путин оценил экономическую ситуацию в РФ: главные заявления президента

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Зарплаты в РФ растут выше инфляции, заявил Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин в ходе совещания 1 ноября сделал заявления, которые касаются экономических вопросов страны. URA.RU приводит главные заключения из выступления Путина:

  • Зарплаты в России растут выше инфляции. В связи с этим Владимира Путин поручил Кабмину и ЦБ следить за инфляцией.
  • Запад запутался в антироссийских санкциях и страны доходят до абсурда, запрещая ввоз отверток. В результате этого глава РФ спрогнозировал дальнейшее увеличение санкций.
  • Благодаря санкциям на запрет ввоза в Россию «западного барахла» в стране будет меньше постельных клопов. Запрет Евросоюза на поставки отверток и иголок в РФ поможет снизить риск появления подобных насекомых на российской территории.
  • Властей РФ беспокоят диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры со стороны Запада, когда потенциал санкционной агрессии против страны фактически исчерпан.
  • Санкционное давление Запада на Россию будет усиливаться. Западные страны продолжают вводить санкции против РФ, однако сами же этим ударяют по своей собственной экономике, по рабочим местам.
  • Россиян предостерегли о провокациях, в которых обвинили Россию в повреждении «Северного потока». Данная ситуация является фактом, за который можно зацепиться, чтобы нанести ущерб России, считает президент.
  • В России экономическая ситуация в целом развивается предсказуемо, в соответствии с прогнозом.

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания 1 ноября сделал заявления, которые касаются экономических вопросов страны. URA.RU приводит главные заключения из выступления Путина:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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