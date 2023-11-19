Выросло число погибших от урагана в Сибири

В Новокузнецке сообщают о троих погибших в результате мощного урагана в Сибири. Двое погибли от падения дерева на машину, а другая женщина, когда пыталась удержать крышу дома. Об этом сообщает Shot.
«Два человека погибли в Новокузнецке Кемеровской области. Их придавило деревом, когда они сидели в машине. <…> Еще одна женщина погибла в поселке Центральный в Алтайском крае. Она пыталась удержать крышу дома», — уточнили авторы telegram-канала. Отмечается, что крышу дома сносило в этот момент ветром. Также сообщается о четырех пострадавших.
В настоящий момент в ряде российских регионов бушует мощный ураган со скоростью ветра до 35 метров в секунду. Ветер валит деревья, срывает рекламные вывески и не только.
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