Выросло число погибших от урагана в Сибири

Shot: в Новокузнецке погибли три человека от урагана

19 ноября 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

В Новокузнецке сообщается о троих погибших, передает Shot Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новокузнецке сообщают о троих погибших в результате мощного урагана в Сибири. Двое погибли от падения дерева на машину, а другая женщина, когда пыталась удержать крышу дома. Об этом сообщает Shot. «Два человека погибли в Новокузнецке Кемеровской области. Их придавило деревом, когда они сидели в машине. <…> Еще одна женщина погибла в поселке Центральный в Алтайском крае. Она пыталась удержать крышу дома», — уточнили авторы telegram-канала. Отмечается, что крышу дома сносило в этот момент ветром. Также сообщается о четырех пострадавших. В настоящий момент в ряде российских регионов бушует мощный ураган со скоростью ветра до 35 метров в секунду. Ветер валит деревья, срывает рекламные вывески и не только.

В Новокузнецке сообщают о троих погибших в результате мощного урагана в Сибири. Двое погибли от падения дерева на машину, а другая женщина, когда пыталась удержать крышу дома. Об этом сообщает Shot. «Два человека погибли в Новокузнецке Кемеровской области. Их придавило деревом, когда они сидели в машине. <…> Еще одна женщина погибла в поселке Центральный в Алтайском крае. Она пыталась удержать крышу дома», — уточнили авторы telegram-канала. Отмечается, что крышу дома сносило в этот момент ветром. Также сообщается о четырех пострадавших. В настоящий момент в ряде российских регионов бушует мощный ураган со скоростью ветра до 35 метров в секунду. Ветер валит деревья, срывает рекламные вывески и не только.