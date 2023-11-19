Выросло число погибших от урагана в Сибири

Shot: в Новокузнецке погибли три человека от урагана
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, машина скорой медицинской помощи, скорая помошь
В Новокузнецке сообщается о троих погибших, передает Shot Фото:

В Новокузнецке сообщают о троих погибших в результате мощного урагана в Сибири. Двое погибли от падения дерева на машину, а другая женщина, когда пыталась удержать крышу дома. Об этом сообщает Shot.

«Два человека погибли в Новокузнецке Кемеровской области. Их придавило деревом, когда они сидели в машине. <…> Еще одна женщина погибла в поселке Центральный в Алтайском крае. Она пыталась удержать крышу дома», — уточнили авторы telegram-канала. Отмечается, что крышу дома сносило в этот момент ветром. Также сообщается о четырех пострадавших.

В настоящий момент в ряде российских регионов бушует мощный ураган со скоростью ветра до 35 метров в секунду. Ветер валит деревья, срывает рекламные вывески и не только.

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В Новокузнецке сообщают о троих погибших в результате мощного урагана в Сибири. Двое погибли от падения дерева на машину, а другая женщина, когда пыталась удержать крышу дома. Об этом сообщает Shot. «Два человека погибли в Новокузнецке Кемеровской области. Их придавило деревом, когда они сидели в машине. <…> Еще одна женщина погибла в поселке Центральный в Алтайском крае. Она пыталась удержать крышу дома», — уточнили авторы telegram-канала. Отмечается, что крышу дома сносило в этот момент ветром. Также сообщается о четырех пострадавших. В настоящий момент в ряде российских регионов бушует мощный ураган со скоростью ветра до 35 метров в секунду. Ветер валит деревья, срывает рекламные вывески и не только.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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