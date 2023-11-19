В Новокузнецке дерево раздавило двух человек, ехавших на машине

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Дерево упало на машины. Челябинск, автомобиль, буря, стихия, дерево, автотранспорт
Дерево упало на машину, когда та находилась в движении (архивное фото) Фото:

В регионах Сибири бушует сильный ураган. В Новокузнецке дерево упало на машину и раздавило двух человек, проезжавших мимо.

Два человека погибли в результате падения дерева, передает telegram-канал Mash. Это произошло, когда машина была на ходу — дерево упало прямо на переднюю часть и раздавило водителя и пассажира. Исходя из этических соображений, URA.RU не публикует видео с последствиями этого инцидента.

19 ноября в регионах Сибири разбушевался сильнейший ураган. Сильный ветер валит деревья, срывает кровлю с крыш зданий и сносит с ног прохожих. В Новокузнецке ветер сорвал с ТЦ рекламную вывеску, которая рухнула на женщину, а в Бийске из-за урагана упал купол храма.

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В регионах Сибири бушует сильный ураган. В Новокузнецке дерево упало на машину и раздавило двух человек, проезжавших мимо. Два человека погибли в результате падения дерева, передает telegram-канал Mash. Это произошло, когда машина была на ходу — дерево упало прямо на переднюю часть и раздавило водителя и пассажира. Исходя из этических соображений, URA.RU не публикует видео с последствиями этого инцидента. 19 ноября в регионах Сибири разбушевался сильнейший ураган. Сильный ветер валит деревья, срывает кровлю с крыш зданий и сносит с ног прохожих. В Новокузнецке ветер сорвал с ТЦ рекламную вывеску, которая рухнула на женщину, а в Бийске из-за урагана упал купол храма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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