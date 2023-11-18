Власти отреагировали на протест свердловчан из-за закрытия школы

19 ноября 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

Администрация предоставит трансфер для учащихся школы №55 Фото: Анна Майорова © URA.RU Мэрия Талицы обеспечит транспортом учащихся закрывающейся на реконструкцию школы №55, чьи родители устроили митинг — опасаясь, что автобусами до «резервной» школы №50 смогут пользоваться не все семьи. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. «По информации управления образования Талицы, капитальный ремонт в [55-й] школе начнется в феврале—марте 2024 года. До этого времени вопрос с трансфером будет решен: у администрации муниципалитета на балансе есть дополнительный автобус для доставки школьников», — сказано в сообщении. Митинг горожан прошел днем 19 ноября. На место выезжали сотрудники полиции (чтобы вычислить организатора) и исполняющий обязанности главы муниципалитета Михаил Михайлов.

Мэрия Талицы обеспечит транспортом учащихся закрывающейся на реконструкцию школы №55, чьи родители устроили митинг — опасаясь, что автобусами до «резервной» школы №50 смогут пользоваться не все семьи. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. «По информации управления образования Талицы, капитальный ремонт в [55-й] школе начнется в феврале—марте 2024 года. До этого времени вопрос с трансфером будет решен: у администрации муниципалитета на балансе есть дополнительный автобус для доставки школьников», — сказано в сообщении. Митинг горожан прошел днем 19 ноября. На место выезжали сотрудники полиции (чтобы вычислить организатора) и исполняющий обязанности главы муниципалитета Михаил Михайлов.