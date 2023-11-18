18 ноября 2023

Власти отреагировали на протест свердловчан из-за закрытия школы

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Администрация предоставит трансфер для учащихся школы №55 Фото:

Мэрия Талицы обеспечит транспортом учащихся закрывающейся на реконструкцию школы №55, чьи родители устроили митинг — опасаясь, что автобусами до «резервной» школы №50 смогут пользоваться не все семьи. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

«По информации управления образования Талицы, капитальный ремонт в [55-й] школе начнется в феврале—марте 2024 года. До этого времени вопрос с трансфером будет решен: у администрации муниципалитета на балансе есть дополнительный автобус для доставки школьников», — сказано в сообщении.

Митинг горожан прошел днем 19 ноября. На место выезжали сотрудники полиции (чтобы вычислить организатора) и исполняющий обязанности главы муниципалитета Михаил Михайлов.

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Мэрия Талицы обеспечит транспортом учащихся закрывающейся на реконструкцию школы №55, чьи родители устроили митинг — опасаясь, что автобусами до «резервной» школы №50 смогут пользоваться не все семьи. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. «По информации управления образования Талицы, капитальный ремонт в [55-й] школе начнется в феврале—марте 2024 года. До этого времени вопрос с трансфером будет решен: у администрации муниципалитета на балансе есть дополнительный автобус для доставки школьников», — сказано в сообщении. Митинг горожан прошел днем 19 ноября. На место выезжали сотрудники полиции (чтобы вычислить организатора) и исполняющий обязанности главы муниципалитета Михаил Михайлов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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