Власти района ЯНАО предупредили жителей об оленях на трассах

Оленеводы начинают перегонять стада на зимние пастбища с 20 ноября
В Надымском районе (ЯНАО) с 20 ноября оленеводы начнут перегонять стада на зимние пастбища. Местные власти предупреждают жителей о возможном выходе оленей на трассы.
«Ямальские оленеводы с 20 ноября начнут перегонять стада на зимние пастбища. По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала, возможен выход оленей на трассах Салехард — Аксарка и Салехард — Надым», — сообщается в telegram-канале районной администрации. Жителей просят быть внимательными и осторожными.
Летом текущего года на пермских трассах стали все чаще появляться олени и лоси. Это связано с сезонной миграцией животных.
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