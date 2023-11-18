Власти района ЯНАО предупредили жителей об оленях на трассах

19 ноября 2023 в 21:08 Размер текста - 17 +

Оленеводы начинают перегонять стада на зимние пастбища с 20 ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU В Надымском районе (ЯНАО) с 20 ноября оленеводы начнут перегонять стада на зимние пастбища. Местные власти предупреждают жителей о возможном выходе оленей на трассы. «Ямальские оленеводы с 20 ноября начнут перегонять стада на зимние пастбища. По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала, возможен выход оленей на трассах Салехард — Аксарка и Салехард — Надым», — сообщается в telegram-канале районной администрации. Жителей просят быть внимательными и осторожными. Летом текущего года на пермских трассах стали все чаще появляться олени и лоси. Это связано с сезонной миграцией животных.

В Надымском районе (ЯНАО) с 20 ноября оленеводы начнут перегонять стада на зимние пастбища. Местные власти предупреждают жителей о возможном выходе оленей на трассы. «Ямальские оленеводы с 20 ноября начнут перегонять стада на зимние пастбища. По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала, возможен выход оленей на трассах Салехард — Аксарка и Салехард — Надым», — сообщается в telegram-канале районной администрации. Жителей просят быть внимательными и осторожными. Летом текущего года на пермских трассах стали все чаще появляться олени и лоси. Это связано с сезонной миграцией животных.