18 ноября 2023
17 ноября 2023

Власти района ЯНАО предупредили жителей об оленях на трассах

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, олень, зоопарк, ограждение, клетка, дикое животное
Оленеводы начинают перегонять стада на зимние пастбища с 20 ноября Фото:

В Надымском районе (ЯНАО) с 20 ноября оленеводы начнут перегонять стада на зимние пастбища. Местные власти предупреждают жителей о возможном выходе оленей на трассы.

«Ямальские оленеводы с 20 ноября начнут перегонять стада на зимние пастбища. По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала, возможен выход оленей на трассах Салехард — Аксарка и Салехард — Надым», — сообщается в telegram-канале районной администрации. Жителей просят быть внимательными и осторожными.

Летом текущего года на пермских трассах стали все чаще появляться олени и лоси. Это связано с сезонной миграцией животных.

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В Надымском районе (ЯНАО) с 20 ноября оленеводы начнут перегонять стада на зимние пастбища. Местные власти предупреждают жителей о возможном выходе оленей на трассы. «Ямальские оленеводы с 20 ноября начнут перегонять стада на зимние пастбища. По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала, возможен выход оленей на трассах Салехард — Аксарка и Салехард — Надым», — сообщается в telegram-канале районной администрации. Жителей просят быть внимательными и осторожными. Летом текущего года на пермских трассах стали все чаще появляться олени и лоси. Это связано с сезонной миграцией животных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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