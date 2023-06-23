23 июня 2023

Водители предупреждают о появлении оленей и лосей на пермских трассах. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский зоопарк. Челябинск, северный олень
Животные выскакивают на дорогу, мешая движению Фото:

На автодороги в Пермском крае все чаще стали выбегать лоси и олени. Об этом рассказывают водители.

«Автодорога до Перми, 58-й километр перед новым участком если ехать со стороны Кунгура. Бегают лоси и олени, довольно часто, знаки стоят», — сообщение от подписчика опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь — новости». Там же выложено видео с регистратора, где в кадр попало животное, перебегающее дорогу.

Ранее автовладельцев предупреждали о начале сезонной миграции лосей. В минприроды региона отмечали, что наибольшую активность они проявляют в рассветные часы и перед закатом, когда их заметить на дороге очень трудно. В июне в ведомстве сообщали, что отслеживают перемещение диких лосей, гуляющих по улицам прикамской столицы. Горожан просили не беспокоить животных при встрече, чтобы не навредить им и себе.

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На автодороги в Пермском крае все чаще стали выбегать лоси и олени. Об этом рассказывают водители. «Автодорога до Перми, 58-й километр перед новым участком если ехать со стороны Кунгура. Бегают лоси и олени, довольно часто, знаки стоят», — сообщение от подписчика опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь — новости». Там же выложено видео с регистратора, где в кадр попало животное, перебегающее дорогу. Ранее автовладельцев предупреждали о начале сезонной миграции лосей. В минприроды региона отмечали, что наибольшую активность они проявляют в рассветные часы и перед закатом, когда их заметить на дороге очень трудно. В июне в ведомстве сообщали, что отслеживают перемещение диких лосей, гуляющих по улицам прикамской столицы. Горожан просили не беспокоить животных при встрече, чтобы не навредить им и себе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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