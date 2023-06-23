На автодороги в Пермском крае все чаще стали выбегать лоси и олени. Об этом рассказывают водители.
«Автодорога до Перми, 58-й километр перед новым участком если ехать со стороны Кунгура. Бегают лоси и олени, довольно часто, знаки стоят», — сообщение от подписчика опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь — новости». Там же выложено видео с регистратора, где в кадр попало животное, перебегающее дорогу.
Ранее автовладельцев предупреждали о начале сезонной миграции лосей. В минприроды региона отмечали, что наибольшую активность они проявляют в рассветные часы и перед закатом, когда их заметить на дороге очень трудно. В июне в ведомстве сообщали, что отслеживают перемещение диких лосей, гуляющих по улицам прикамской столицы. Горожан просили не беспокоить животных при встрече, чтобы не навредить им и себе.
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