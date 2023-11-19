BI: США готовят боеприпасы для войны с Россией

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Боеприпас. сша. stock, нато, снаряд, сша, боеприпас, stock
Пентагон намерен производить больше артиллерийских снарядов на случай войны с Россией, заявил Дуглас Буш Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пентагон готовит больше артиллерийских припасов на случай потенциальной войны с Россией. С таким заявлением выступил помощник министра обороны США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш. Он подчеркнул, что конфликт на Украине позволили США переосмыслить военный потенциал.

«Признавая использование большого количества артиллерии с обеих сторон конфликта, армия США инвестирует средства, чтобы лучше подготовиться к потенциальной войне [с Россией] и поддержать Украину. <…> Армия очень внимательно следит за конфликтом на Украине и за тем, как используются боеприпасы», — подчеркнул Дуглас Буш. Его слова передает Business Insider. Он пояснил, что сейчас США производят 36 000 артиллерийских снарядов в месяц, а к концу финансового года намерены производить до 60 тысяч.

В начале октября Пентагон сообщал о том, что США планируют производить больше снарядов калибра 155 мм для Украины. На тот момент Вашингтон производил до 24 тысячи таких боеприпасов. В настоящий момент, в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, поддержка Украины со стороны США снизилась. Страны Европы не смогут компенсировать Украине сокращение финансовой и военной поддержки со стороны Америки, передает RT.

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Пентагон готовит больше артиллерийских припасов на случай потенциальной войны с Россией. С таким заявлением выступил помощник министра обороны США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш. Он подчеркнул, что конфликт на Украине позволили США переосмыслить военный потенциал. «Признавая использование большого количества артиллерии с обеих сторон конфликта, армия США инвестирует средства, чтобы лучше подготовиться к потенциальной войне [с Россией] и поддержать Украину. <…> Армия очень внимательно следит за конфликтом на Украине и за тем, как используются боеприпасы», — подчеркнул Дуглас Буш. Его слова передает Business Insider. Он пояснил, что сейчас США производят 36 000 артиллерийских снарядов в месяц, а к концу финансового года намерены производить до 60 тысяч. В начале октября Пентагон сообщал о том, что США планируют производить больше снарядов калибра 155 мм для Украины. На тот момент Вашингтон производил до 24 тысячи таких боеприпасов. В настоящий момент, в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, поддержка Украины со стороны США снизилась. Страны Европы не смогут компенсировать Украине сокращение финансовой и военной поддержки со стороны Америки, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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