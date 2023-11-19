BI: США готовят боеприпасы для войны с Россией

19 ноября 2023 в 22:52 Размер текста - 17 +

Пентагон намерен производить больше артиллерийских снарядов на случай войны с Россией, заявил Дуглас Буш Фото: Army Sgt. Shanae Garrett / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пентагон готовит больше артиллерийских припасов на случай потенциальной войны с Россией. С таким заявлением выступил помощник министра обороны США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш. Он подчеркнул, что конфликт на Украине позволили США переосмыслить военный потенциал. «Признавая использование большого количества артиллерии с обеих сторон конфликта, армия США инвестирует средства, чтобы лучше подготовиться к потенциальной войне [с Россией] и поддержать Украину. <…> Армия очень внимательно следит за конфликтом на Украине и за тем, как используются боеприпасы», — подчеркнул Дуглас Буш. Его слова передает Business Insider. Он пояснил, что сейчас США производят 36 000 артиллерийских снарядов в месяц, а к концу финансового года намерены производить до 60 тысяч. В начале октября Пентагон сообщал о том, что США планируют производить больше снарядов калибра 155 мм для Украины. На тот момент Вашингтон производил до 24 тысячи таких боеприпасов. В настоящий момент, в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, поддержка Украины со стороны США снизилась. Страны Европы не смогут компенсировать Украине сокращение финансовой и военной поддержки со стороны Америки, передает RT.

Пентагон готовит больше артиллерийских припасов на случай потенциальной войны с Россией. С таким заявлением выступил помощник министра обороны США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш. Он подчеркнул, что конфликт на Украине позволили США переосмыслить военный потенциал. «Признавая использование большого количества артиллерии с обеих сторон конфликта, армия США инвестирует средства, чтобы лучше подготовиться к потенциальной войне [с Россией] и поддержать Украину. <…> Армия очень внимательно следит за конфликтом на Украине и за тем, как используются боеприпасы», — подчеркнул Дуглас Буш. Его слова передает Business Insider. Он пояснил, что сейчас США производят 36 000 артиллерийских снарядов в месяц, а к концу финансового года намерены производить до 60 тысяч. В начале октября Пентагон сообщал о том, что США планируют производить больше снарядов калибра 155 мм для Украины. На тот момент Вашингтон производил до 24 тысячи таких боеприпасов. В настоящий момент, в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, поддержка Украины со стороны США снизилась. Страны Европы не смогут компенсировать Украине сокращение финансовой и военной поддержки со стороны Америки, передает RT.