18 ноября 2023

Песни «Агаты Кристи» попали под запрет

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Выступление Вадима Самойлова на закрытии XII Уральского медиафорума и «Инфорума» Союза журналистов России. Екатеринбург, самойлов вадим, рок-концерт, агата кристи
Песни «Моряк» и «Опиум для никого» признали пропагандой наркотиков Фото:

Песни «Моряк» и «Опиум для никого» свердловской рок-группы «Агата Кристи» признали пропагандой наркотиков. Об этом сообщил продюсер и сценарист Антон Чернин в социальной сети.

«Почти тридцать лет награда искала героя! ''Моряк'' и ''Опиум для никого'' наконец признали пропагандой. Вчера перед концертом мне была неторжественно вручена грамота от милиционеров», — написал Чернин в Facebook (принадлежит корпорации Meta, запрещенной и признанной в РФ экстремистской), цитируя бывшего солиста группы Глеба Самойлова.

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Песни «Моряк» и «Опиум для никого» свердловской рок-группы «Агата Кристи» признали пропагандой наркотиков. Об этом сообщил продюсер и сценарист Антон Чернин в социальной сети. «Почти тридцать лет награда искала героя! ''Моряк'' и ''Опиум для никого'' наконец признали пропагандой. Вчера перед концертом мне была неторжественно вручена грамота от милиционеров», — написал Чернин в Facebook (принадлежит корпорации Meta, запрещенной и признанной в РФ экстремистской), цитируя бывшего солиста группы Глеба Самойлова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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