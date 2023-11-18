Песни «Агаты Кристи» попали под запрет

19 ноября 2023 в 23:21 Размер текста - 17 +

Песни «Моряк» и «Опиум для никого» признали пропагандой наркотиков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Песни «Моряк» и «Опиум для никого» свердловской рок-группы «Агата Кристи» признали пропагандой наркотиков. Об этом сообщил продюсер и сценарист Антон Чернин в социальной сети. «Почти тридцать лет награда искала героя! ''Моряк'' и ''Опиум для никого'' наконец признали пропагандой. Вчера перед концертом мне была неторжественно вручена грамота от милиционеров», — написал Чернин в Facebook (принадлежит корпорации Meta, запрещенной и признанной в РФ экстремистской), цитируя бывшего солиста группы Глеба Самойлова.

Песни «Моряк» и «Опиум для никого» свердловской рок-группы «Агата Кристи» признали пропагандой наркотиков. Об этом сообщил продюсер и сценарист Антон Чернин в социальной сети. «Почти тридцать лет награда искала героя! ''Моряк'' и ''Опиум для никого'' наконец признали пропагандой. Вчера перед концертом мне была неторжественно вручена грамота от милиционеров», — написал Чернин в Facebook (принадлежит корпорации Meta, запрещенной и признанной в РФ экстремистской), цитируя бывшего солиста группы Глеба Самойлова.