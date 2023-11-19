Глава МИД Ирана попросил РФ добиться мира на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян попросил своего российского коллегу Сергея Лаврова о помощи РФ в установлении мира на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении МИД Ирана, опубликованном по итогам обсуждения ситуации в секторе Газа.
«Амир Абдоллахиян назвал важным предотвращение этнических чисток и вынужденной миграции жителей Газы и Западного берега реки Иордан. Он подчеркнул необходимость того, чтобы Россия играла более активную роль в достижении мира и безопасности в регионе», — передает ТАСС заявление внешнеполитического ведомства Ирана.
Президент России Владимир Путин назвал создание независимого Палестинского государства глубинной политической проблемой. Отсутствие решений по этому вопросу постепенно привело к сегодняшней войне. По мнению Путина, Москва исходит из безальтернативности решения конфликта Палестины и Израиля путем переговоров, в результате необходимо реализовать формулу «двух государств», сосуществующих в мире и безопасности, передает «Национальная служба новостей».
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