19 ноября 2023

Глава МИД Ирана попросил РФ добиться мира на Ближнем Востоке

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Михаил Мишустин на II Каспийском экономическом форуме. Москва, российский флаг, флаг россии, флаг ирана, иран
Власти Ирана просят Россию помочь установить мир на Ближнем Востоке Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян попросил своего российского коллегу Сергея Лаврова о помощи РФ в установлении мира на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении МИД Ирана, опубликованном по итогам обсуждения ситуации в секторе Газа.

«Амир Абдоллахиян назвал важным предотвращение этнических чисток и вынужденной миграции жителей Газы и Западного берега реки Иордан. Он подчеркнул необходимость того, чтобы Россия играла более активную роль в достижении мира и безопасности в регионе», — передает ТАСС заявление внешнеполитического ведомства Ирана.

Президент России Владимир Путин назвал создание независимого Палестинского государства глубинной политической проблемой. Отсутствие решений по этому вопросу постепенно привело к сегодняшней войне. По мнению Путина, Москва исходит из безальтернативности решения конфликта Палестины и Израиля путем переговоров, в результате необходимо реализовать формулу «двух государств», сосуществующих в мире и безопасности, передает «Национальная служба новостей».

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Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян попросил своего российского коллегу Сергея Лаврова о помощи РФ в установлении мира на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении МИД Ирана, опубликованном по итогам обсуждения ситуации в секторе Газа. «Амир Абдоллахиян назвал важным предотвращение этнических чисток и вынужденной миграции жителей Газы и Западного берега реки Иордан. Он подчеркнул необходимость того, чтобы Россия играла более активную роль в достижении мира и безопасности в регионе», — передает ТАСС заявление внешнеполитического ведомства Ирана. Президент России Владимир Путин назвал создание независимого Палестинского государства глубинной политической проблемой. Отсутствие решений по этому вопросу постепенно привело к сегодняшней войне. По мнению Путина, Москва исходит из безальтернативности решения конфликта Палестины и Израиля путем переговоров, в результате необходимо реализовать формулу «двух государств», сосуществующих в мире и безопасности, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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