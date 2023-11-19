Курганская звезда «Локомотива» Лоськов повторил исторический гол в матче с ЦСКА

Ветеран «Локомотива» забил победный гол в ворота ЦСКА Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На «РЖД-Арене» 19 ноября состоялся матч ветеранов «Локомотива» и ЦСКА. Победный гол забил уроженец Кургана и звезда «Локомотива» Дмитрий Лоськов. Об этом говорится на странице группы «Матч премьер» в соцсети «ВКонтакте».

«История повторилась. Лоськов забил победный гол в матче с ветеранами ЦСКА. Счет стал 1:0 в пользу „Локомотива“», — указано в посте.

Так называемый «золотой матч» между «Локомотивом» и ЦСКА состоялся в 2002 году, когда команды по итогу 30 туров набрали одинаковые очки. Для определения победителя была организована дополнительная встреча. В ней тогда и забил свой знаменитый гол Лоськов.

Дмитрий Лоськов является самым известным футболистом из Кургана. В 1996 году он перешел в «Локомотив» полузащитником. В составе «железнодорожников» Лоськов выиграл два чемпионата России, три Кубка, два Суперкубка, три серебряных и бронзовых медали, получил огромное количество индивидуальных наград и переписал практически все клубные рекорды. Он был капитаном московского клуба, а в 2016 году вошел в тренерский штаб «Локомотива». Его считают «легендой команды».