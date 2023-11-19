19 ноября 2023
18 ноября 2023

Курганская звезда «Локомотива» Лоськов повторил исторический гол в матче с ЦСКА

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Разминка ФК Локомотив М перед началом встречи с ФК Урал в 29 туре Чемпионата России. Екатеринбург, мяч, футбол, спорт
Ветеран «Локомотива» забил победный гол в ворота ЦСКА Фото:

На «РЖД-Арене» 19 ноября состоялся матч ветеранов «Локомотива» и ЦСКА. Победный гол забил уроженец Кургана и звезда «Локомотива» Дмитрий Лоськов. Об этом говорится на странице группы «Матч премьер» в соцсети «ВКонтакте».

«История повторилась. Лоськов забил победный гол в матче с ветеранами ЦСКА. Счет стал 1:0 в пользу „Локомотива“», — указано в посте.

Так называемый «золотой матч» между «Локомотивом» и ЦСКА состоялся в 2002 году, когда команды по итогу 30 туров набрали одинаковые очки. Для определения победителя была организована дополнительная встреча. В ней тогда и забил свой знаменитый гол Лоськов.

Дмитрий Лоськов является самым известным футболистом из Кургана. В 1996 году он перешел в «Локомотив» полузащитником. В составе «железнодорожников» Лоськов выиграл два чемпионата России, три Кубка, два Суперкубка, три серебряных и бронзовых медали, получил огромное количество индивидуальных наград и переписал практически все клубные рекорды. Он был капитаном московского клуба, а в 2016 году вошел в тренерский штаб «Локомотива». Его считают «легендой команды».

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На «РЖД-Арене» 19 ноября состоялся матч ветеранов «Локомотива» и ЦСКА. Победный гол забил уроженец Кургана и звезда «Локомотива» Дмитрий Лоськов. Об этом говорится на странице группы «Матч премьер» в соцсети «ВКонтакте». «История повторилась. Лоськов забил победный гол в матче с ветеранами ЦСКА. Счет стал 1:0 в пользу „Локомотива“», — указано в посте. Так называемый «золотой матч» между «Локомотивом» и ЦСКА состоялся в 2002 году, когда команды по итогу 30 туров набрали одинаковые очки. Для определения победителя была организована дополнительная встреча. В ней тогда и забил свой знаменитый гол Лоськов. Дмитрий Лоськов является самым известным футболистом из Кургана. В 1996 году он перешел в «Локомотив» полузащитником. В составе «железнодорожников» Лоськов выиграл два чемпионата России, три Кубка, два Суперкубка, три серебряных и бронзовых медали, получил огромное количество индивидуальных наград и переписал практически все клубные рекорды. Он был капитаном московского клуба, а в 2016 году вошел в тренерский штаб «Локомотива». Его считают «легендой команды».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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