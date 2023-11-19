19 ноября 2023
18 ноября 2023
17 ноября 2023

В Тюменской области при пожаре погибло трое детей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, мчс, пожарная машина, кислородная маска, возгорание, пожарный
В тюменском Ялуторовске пожарные не успели спасти трех детей из горящего дома Фото:

Трое детей погибло и еще двое вместе со взрослой женщиной получили травмы при пожаре, который произошел в жилом двухэтажном деревянном доме в Ялуторовске (Тюменская область). Информация об этом появилась в telegram-канале «МЧС России».

«В городе Ялуторовске загорелась квартира на первом этаже. Подъезд двухэтажного деревянного дома быстро заполнился едким дымом. Он стал смертельным для детей 2008, 2010 и 2012 годов рождения, они проживали в квартире на втором этаже. Пожарными МЧС России спасены два человека, еще двое эвакуированы. Травмированы три человека: женщина и двое детей госпитализированы», — сказано в сообщении.

По данным МЧС, общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы 22 спасателя и пять единиц спецтехники. Причины пожара выясняются. Отдельно в МЧС подчеркнули, что в доме, где случилось возгорание, не было пожарного извещателя, который вовремя мог бы оповестить жильцов о беде.

Фото с места ЧП с возгоранием квартиры в деревянном доме в Ялуторовске, где погибли трое детей
Фото с места ЧП с возгоранием квартиры в деревянном доме в Ялуторовске, где погибли трое детей

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Трое детей погибло и еще двое вместе со взрослой женщиной получили травмы при пожаре, который произошел в жилом двухэтажном деревянном доме в Ялуторовске (Тюменская область). Информация об этом появилась в telegram-канале «МЧС России». «В городе Ялуторовске загорелась квартира на первом этаже. Подъезд двухэтажного деревянного дома быстро заполнился едким дымом. Он стал смертельным для детей 2008, 2010 и 2012 годов рождения, они проживали в квартире на втором этаже. Пожарными МЧС России спасены два человека, еще двое эвакуированы. Травмированы три человека: женщина и двое детей госпитализированы», — сказано в сообщении. По данным МЧС, общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы 22 спасателя и пять единиц спецтехники. Причины пожара выясняются. Отдельно в МЧС подчеркнули, что в доме, где случилось возгорание, не было пожарного извещателя, который вовремя мог бы оповестить жильцов о беде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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