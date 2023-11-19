Трое детей погибло и еще двое вместе со взрослой женщиной получили травмы при пожаре, который произошел в жилом двухэтажном деревянном доме в Ялуторовске (Тюменская область). Информация об этом появилась в telegram-канале «МЧС России».
«В городе Ялуторовске загорелась квартира на первом этаже. Подъезд двухэтажного деревянного дома быстро заполнился едким дымом. Он стал смертельным для детей 2008, 2010 и 2012 годов рождения, они проживали в квартире на втором этаже. Пожарными МЧС России спасены два человека, еще двое эвакуированы. Травмированы три человека: женщина и двое детей госпитализированы», — сказано в сообщении.
По данным МЧС, общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы 22 спасателя и пять единиц спецтехники. Причины пожара выясняются. Отдельно в МЧС подчеркнули, что в доме, где случилось возгорание, не было пожарного извещателя, который вовремя мог бы оповестить жильцов о беде.
Фото с места ЧП с возгоранием квартиры в деревянном доме в Ялуторовске, где погибли трое детей
Трое детей погибло и еще двое вместе со взрослой женщиной получили травмы при пожаре, который произошел в жилом двухэтажном деревянном доме в Ялуторовске (Тюменская область). Информация об этом появилась в telegram-канале «МЧС России». «В городе Ялуторовске загорелась квартира на первом этаже. Подъезд двухэтажного деревянного дома быстро заполнился едким дымом. Он стал смертельным для детей 2008, 2010 и 2012 годов рождения, они проживали в квартире на втором этаже. Пожарными МЧС России спасены два человека, еще двое эвакуированы. Травмированы три человека: женщина и двое детей госпитализированы», — сказано в сообщении. По данным МЧС, общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы 22 спасателя и пять единиц спецтехники. Причины пожара выясняются. Отдельно в МЧС подчеркнули, что в доме, где случилось возгорание, не было пожарного извещателя, который вовремя мог бы оповестить жильцов о беде.