19 ноября 2023
18 ноября 2023
17 ноября 2023

Вылет рейса Нижневартовск— Махачкала задержали почти на девять часов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Платная парковка в аэропорту. Нижневартовск, аэропорт, терминал
В авиакомпании RedWings объяснили задержку рейса из Нижневартовска в Махачкалу техническими причинами Фото:

Вылет рейса WZ-1918 из Нижневартовска (ХМАО) в Махачкалу авиакомпании RedWings задерживается почти на девять часов. Об этом сообщает онлайн-табло нижневартовской авиагавани.

«Самолет авиакомпании RedWings, должен следовать 19 ноября из Нижневартовска в Махачкалу в 18:35. Задержка до 03:35 20 ноября. По техническим причинам», — указано на онлайн-табло аэропорта в Нижневартовске.

Накануне в telegram-канале «Aviaincident» появилось сообщение о том, что сразу два самолета авиакомпании Utair имеют поломки. Один из них летел из Сургута в Талакан и был вынужден вернуться на аэродром вылета из-за проблем с уборкой механизации крыла. Второй направлялся из Баку в Москву, когда командир доложил об отказе автопилота.

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Вылет рейса WZ-1918 из Нижневартовска (ХМАО) в Махачкалу авиакомпании RedWings задерживается почти на девять часов. Об этом сообщает онлайн-табло нижневартовской авиагавани. «Самолет авиакомпании RedWings, должен следовать 19 ноября из Нижневартовска в Махачкалу в 18:35. Задержка до 03:35 20 ноября. По техническим причинам», — указано на онлайн-табло аэропорта в Нижневартовске. Накануне в telegram-канале «Aviaincident» появилось сообщение о том, что сразу два самолета авиакомпании Utair имеют поломки. Один из них летел из Сургута в Талакан и был вынужден вернуться на аэродром вылета из-за проблем с уборкой механизации крыла. Второй направлялся из Баку в Москву, когда командир доложил об отказе автопилота.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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