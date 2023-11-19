Вылет рейса WZ-1918 из Нижневартовска (ХМАО) в Махачкалу авиакомпании RedWings задерживается почти на девять часов. Об этом сообщает онлайн-табло нижневартовской авиагавани.
«Самолет авиакомпании RedWings, должен следовать 19 ноября из Нижневартовска в Махачкалу в 18:35. Задержка до 03:35 20 ноября. По техническим причинам», — указано на онлайн-табло аэропорта в Нижневартовске.
Накануне в telegram-канале «Aviaincident» появилось сообщение о том, что сразу два самолета авиакомпании Utair имеют поломки. Один из них летел из Сургута в Талакан и был вынужден вернуться на аэродром вылета из-за проблем с уборкой механизации крыла. Второй направлялся из Баку в Москву, когда командир доложил об отказе автопилота.
Задержку рейса из Нижневартовска в столицу Дагестана авиаперевозчик объяснил «техническими причинами»
Вылет рейса WZ-1918 из Нижневартовска (ХМАО) в Махачкалу авиакомпании RedWings задерживается почти на девять часов. Об этом сообщает онлайн-табло нижневартовской авиагавани. «Самолет авиакомпании RedWings, должен следовать 19 ноября из Нижневартовска в Махачкалу в 18:35. Задержка до 03:35 20 ноября. По техническим причинам», — указано на онлайн-табло аэропорта в Нижневартовске. Накануне в telegram-канале «Aviaincident» появилось сообщение о том, что сразу два самолета авиакомпании Utair имеют поломки. Один из них летел из Сургута в Талакан и был вынужден вернуться на аэродром вылета из-за проблем с уборкой механизации крыла. Второй направлялся из Баку в Москву, когда командир доложил об отказе автопилота.