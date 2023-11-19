В ЯНАО мэрия потратит 8 млн рублей на установку 47 камер слежения

20 ноября 2023 в 05:14 Размер текста - 17 +

Новые камеры слежения Муравленко (ЯНАО) появится в 29 местах Фото: Илья Московец © URA.RU Мэрия Муравленко (ЯНАО) объявила конкурс по поиску подрядчика, готового за 8,2 миллиона рублей установить в 29-ти местах массового пребывания горожан 47 новых камер слежения. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки. «В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом исполнитель обязуется оказать услуги по созданию системы видеонаблюдения, состоящей 47 видеокамер на объектах муниципального образования город Муравленко… Срок исполнения контракта: до 20 декабря 2023 года», — сказано в размещенной на портале документации. В числе мест, где планируется установить видеокамеры, которые будут работать круглыми сутками, в документации значатся торговые центры «Север», «Ямал», Магнит», перекрестки улиц Строителей и Нефтяников, улиц Муравленко и Дружбы Народов, улиц Школьников и Нефтяников, а также Сквер Победы. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 22 ноября. Накануне администрация Муравленко объявила о планах найти подрядчика, который займется сносом девяти непригодных для проживания домов. За эту услугу мэрия готова заплатить почти 10 миллионов рублей.

Мэрия Муравленко (ЯНАО) объявила конкурс по поиску подрядчика, готового за 8,2 миллиона рублей установить в 29-ти местах массового пребывания горожан 47 новых камер слежения. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки. «В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом исполнитель обязуется оказать услуги по созданию системы видеонаблюдения, состоящей 47 видеокамер на объектах муниципального образования город Муравленко… Срок исполнения контракта: до 20 декабря 2023 года», — сказано в размещенной на портале документации. В числе мест, где планируется установить видеокамеры, которые будут работать круглыми сутками, в документации значатся торговые центры «Север», «Ямал», Магнит», перекрестки улиц Строителей и Нефтяников, улиц Муравленко и Дружбы Народов, улиц Школьников и Нефтяников, а также Сквер Победы. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 22 ноября. Накануне администрация Муравленко объявила о планах найти подрядчика, который займется сносом девяти непригодных для проживания домов. За эту услугу мэрия готова заплатить почти 10 миллионов рублей.