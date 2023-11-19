В ЯНАО мэрия потратит 8 млн рублей на установку 47 камер слежения

Мэрия Муравленко (ЯНАО) объявила конкурс по поиску подрядчика, готового за 8,2 миллиона рублей установить в 29-ти местах массового пребывания горожан 47 новых камер слежения. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки.
«В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом исполнитель обязуется оказать услуги по созданию системы видеонаблюдения, состоящей 47 видеокамер на объектах муниципального образования город Муравленко… Срок исполнения контракта: до 20 декабря 2023 года», — сказано в размещенной на портале документации.
В числе мест, где планируется установить видеокамеры, которые будут работать круглыми сутками, в документации значатся торговые центры «Север», «Ямал», Магнит», перекрестки улиц Строителей и Нефтяников, улиц Муравленко и Дружбы Народов, улиц Школьников и Нефтяников, а также Сквер Победы. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 22 ноября.
Накануне администрация Муравленко объявила о планах найти подрядчика, который займется сносом девяти непригодных для проживания домов. За эту услугу мэрия готова заплатить почти 10 миллионов рублей.
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