19 ноября 2023
18 ноября 2023
17 ноября 2023

В ЯНАО мэрия потратит 8 млн рублей на установку 47 камер слежения

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые камеры слежения Муравленко (ЯНАО) появится в 29 местах Фото:

Мэрия Муравленко (ЯНАО) объявила конкурс по поиску подрядчика, готового за 8,2 миллиона рублей установить в 29-ти местах массового пребывания горожан 47 новых камер слежения. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки.

«В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом исполнитель обязуется оказать услуги по созданию системы видеонаблюдения, состоящей 47 видеокамер на объектах муниципального образования город Муравленко… Срок исполнения контракта: до 20 декабря 2023 года», — сказано в размещенной на портале документации.

В числе мест, где планируется установить видеокамеры, которые будут работать круглыми сутками, в документации значатся торговые центры «Север», «Ямал», Магнит», перекрестки улиц Строителей и Нефтяников, улиц Муравленко и Дружбы Народов, улиц Школьников и Нефтяников, а также Сквер Победы. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 22 ноября.

Накануне администрация Муравленко объявила о планах найти подрядчика, который займется сносом девяти непригодных для проживания домов. За эту услугу мэрия готова заплатить почти 10 миллионов рублей.

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Мэрия Муравленко (ЯНАО) объявила конкурс по поиску подрядчика, готового за 8,2 миллиона рублей установить в 29-ти местах массового пребывания горожан 47 новых камер слежения. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки. «В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом исполнитель обязуется оказать услуги по созданию системы видеонаблюдения, состоящей 47 видеокамер на объектах муниципального образования город Муравленко… Срок исполнения контракта: до 20 декабря 2023 года», — сказано в размещенной на портале документации. В числе мест, где планируется установить видеокамеры, которые будут работать круглыми сутками, в документации значатся торговые центры «Север», «Ямал», Магнит», перекрестки улиц Строителей и Нефтяников, улиц Муравленко и Дружбы Народов, улиц Школьников и Нефтяников, а также Сквер Победы. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 22 ноября. Накануне администрация Муравленко объявила о планах найти подрядчика, который займется сносом девяти непригодных для проживания домов. За эту услугу мэрия готова заплатить почти 10 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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