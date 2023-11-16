В ЯНАО мэрия потратит 10 млн рублей на снос девяти ветхих домов

17 ноября 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

Мэрия Муравленко до конца следующего года снесет девять ветхих домов Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Администрация города Муравленко (ЯНАО) объявила конкурс по поиску подрядчика, готового за 9,6 миллионов рублей снести девять домов, непригодных для проживания. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки. «В соответствии с настоящим контрактом подрядчик обязуется выполнить работы по сносу конструкций многоквартирных жилых домов и очистке территорий общего пользования по адресам: ЯНАО, город Муравленко, ул. Губкина дом 41, ул. Губкина дом 45, ул. Нефтяников дом 53, ул. Нефтяников дом 55, ул. Нефтяников дом 61, Комсомольская дом 9, Комсомольская дом 15, Комсомольская дом 18, Комсомольская дом 22…Срок исполнения контракта с учетом приемки и оплаты выполнения работ: со дня заключения контракта до 25.12.2024», — говорится в размещенной на портале документации. Ранее URA.RU писало о том, что мэрия Тазовского района (ЯНАО) не предоставила многодетной семье новое жилье взамен аварийного. Позже выяснилось, что семья не согласилась с условиями переселения и потребовала жилье с большей площадью.

Администрация города Муравленко (ЯНАО) объявила конкурс по поиску подрядчика, готового за 9,6 миллионов рублей снести девять домов, непригодных для проживания. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки. «В соответствии с настоящим контрактом подрядчик обязуется выполнить работы по сносу конструкций многоквартирных жилых домов и очистке территорий общего пользования по адресам: ЯНАО, город Муравленко, ул. Губкина дом 41, ул. Губкина дом 45, ул. Нефтяников дом 53, ул. Нефтяников дом 55, ул. Нефтяников дом 61, Комсомольская дом 9, Комсомольская дом 15, Комсомольская дом 18, Комсомольская дом 22…Срок исполнения контракта с учетом приемки и оплаты выполнения работ: со дня заключения контракта до 25.12.2024», — говорится в размещенной на портале документации. Ранее URA.RU писало о том, что мэрия Тазовского района (ЯНАО) не предоставила многодетной семье новое жилье взамен аварийного. Позже выяснилось, что семья не согласилась с условиями переселения и потребовала жилье с большей площадью.