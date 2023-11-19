Пермское УФАС ищет причину резкого подорожания яиц

20 ноября 2023 в 05:19 Размер текста - 17 +

Пермские антимонопольщики выясняют, почему подорожало куриное яйцо Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в Пермском крае выясняет у производителей куриных яиц причины резкого подорожания продукции. Об этом сообщили СМИ. «Пермское УФАС направило производителям куриных яиц запросы, чтобы выяснить причины роста цен. Антимонопольное ведомство запросило информацию о динамике закупочных и розничных цен у 10 федеральных торговых сетей», — пишет портал «59.RU» со ссылкой на свои источники. По данным издания, в некоторых пермских продуктовых магазинах стоимость десятка куриных яиц выросла до 100 рублей. Пермьстат проинформировал жителей региона о подорожании яиц на 15%. Также по данным Пермьстата за октябрь 2023 года, на 8,9% выросли цены на оливковое масло, на 7,8% подорожали томатные консервы, на 4,2% булочные изделия из муки высшего сорта. На 6,9% увеличилась стоимость бананов и на 5,5% повысилась цена апельсинов. Одновременно с этим на 7,9% подешевели яблоки, на 3,4% снизилась стоимость груш и на 2% стали дешевле лимоны.

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в Пермском крае выясняет у производителей куриных яиц причины резкого подорожания продукции. Об этом сообщили СМИ. «Пермское УФАС направило производителям куриных яиц запросы, чтобы выяснить причины роста цен. Антимонопольное ведомство запросило информацию о динамике закупочных и розничных цен у 10 федеральных торговых сетей», — пишет портал «59.RU» со ссылкой на свои источники. По данным издания, в некоторых пермских продуктовых магазинах стоимость десятка куриных яиц выросла до 100 рублей. Пермьстат проинформировал жителей региона о подорожании яиц на 15%. Также по данным Пермьстата за октябрь 2023 года, на 8,9% выросли цены на оливковое масло, на 7,8% подорожали томатные консервы, на 4,2% булочные изделия из муки высшего сорта. На 6,9% увеличилась стоимость бананов и на 5,5% повысилась цена апельсинов. Одновременно с этим на 7,9% подешевели яблоки, на 3,4% снизилась стоимость груш и на 2% стали дешевле лимоны.