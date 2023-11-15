15 ноября 2023

В Пермском крае резко подорожали куриные яйца

Пермьстат: стоимость куриных яиц в октябре повысилась на 15%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, торговля, упаковка, куриные яйца, расфасовка, фасованный товар
Цены на продукцию птицеводства в Пермском крае растут четвертый месяц подряд Фото:

В Пермском крае в октябре на 15% выросли цены на куриные яйца. Резко подорожала и другая продукция птицеводства. Об этом свидетельствуют данные Пермьстата.

«Четвертый месяц подряд растут цены на продукцию птицеводства. Яйцо куриное стало дороже на 15,0%, куры охлажденные и мороженые — на 4,9%, окорочка куриные — на 2,2%, кулинарные изделия из птицы — на 1,7%», — сообщается на сайте Пермьстата.

На 8,9% выросли цены на оливковое масло, на 7,8% подорожали томатные консервы, на 4,2% — булочные изделия из муки высшего сорта. Также на 6,9% увеличилась стоимость бананов и на 5,5% повысилась цена апельсинов. Одновременно с этим на 7,9% подешевели яблоки, на 3,4% снизилась стоимость груш и на 2% стали дешевле лимоны.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае в октябре на 15% выросли цены на куриные яйца. Резко подорожала и другая продукция птицеводства. Об этом свидетельствуют данные Пермьстата. «Четвертый месяц подряд растут цены на продукцию птицеводства. Яйцо куриное стало дороже на 15,0%, куры охлажденные и мороженые — на 4,9%, окорочка куриные — на 2,2%, кулинарные изделия из птицы — на 1,7%», — сообщается на сайте Пермьстата. На 8,9% выросли цены на оливковое масло, на 7,8% подорожали томатные консервы, на 4,2% — булочные изделия из муки высшего сорта. Также на 6,9% увеличилась стоимость бананов и на 5,5% повысилась цена апельсинов. Одновременно с этим на 7,9% подешевели яблоки, на 3,4% снизилась стоимость груш и на 2% стали дешевле лимоны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...