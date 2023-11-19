Часть россиян предложила запретить релокантам возвращаться в РФ

Россияне не определились, как поступать с уехавшими за границу специалистами. Примерно равное количество опрошенных оказалось за и против стимулирования государством возвращения релокантов. А 20% считают, что им вообще нужно запретить возвращаться на родину. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской группы Russian Field.
«Среди россиян нет единого мнения о том, должно ли государство стимулировать возвращение уехавших специалистов. За и против принятия властями соответствующих мер высказалось примерно равное количество респондентов. При этом 20% опрошенных считают, что релокантам следует в принципе запретить возвращаться домой», — следует из данных опроса, передает «
Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов предложил называть релокантов «перебежчиками». А самарский губернатор Дмитрий Азаров заявил, что их вообще нужно «перековывать» с помощью молота, пишет «Национальная служба новостей».
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