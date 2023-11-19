19 ноября 2023

Часть россиян предложила запретить релокантам возвращаться в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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За принятие мер по возвращению чаще высказывались респонденты с высшим образованием Фото:

Россияне не определились, как поступать с уехавшими за границу специалистами. Примерно равное количество опрошенных оказалось за и против стимулирования государством возвращения релокантов. А 20% считают, что им вообще нужно запретить возвращаться на родину. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской группы Russian Field.

«Среди россиян нет единого мнения о том, должно ли государство стимулировать возвращение уехавших специалистов. За и против принятия властями соответствующих мер высказалось примерно равное количество респондентов. При этом 20% опрошенных считают, что релокантам следует в принципе запретить возвращаться домой», — следует из данных опроса, передает «Коммерсант».

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов предложил называть релокантов «перебежчиками». А самарский губернатор Дмитрий Азаров заявил, что их вообще нужно «перековывать» с помощью молота, пишет «Национальная служба новостей».

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Россияне не определились, как поступать с уехавшими за границу специалистами. Примерно равное количество опрошенных оказалось за и против стимулирования государством возвращения релокантов. А 20% считают, что им вообще нужно запретить возвращаться на родину. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской группы Russian Field. «Среди россиян нет единого мнения о том, должно ли государство стимулировать возвращение уехавших специалистов. За и против принятия властями соответствующих мер высказалось примерно равное количество респондентов. При этом 20% опрошенных считают, что релокантам следует в принципе запретить возвращаться домой», — следует из данных опроса, передает «Коммерсант». Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов предложил называть релокантов «перебежчиками». А самарский губернатор Дмитрий Азаров заявил, что их вообще нужно «перековывать» с помощью молота, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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