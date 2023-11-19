Суд приговорил к условному сроку сотрудника Минобороны за хищение денег

20 ноября 2023 в 06:47 Размер текста - 17 +

Суд отказал в возмещении ущерба шести миллионов рублей по иску поданному действующим руководителем студии Фото: Георгий Бергал © URA.RU За растрату шести миллионов рублей к условному сроку приговорили бывшего директора Студии военных художников имени Грекова Минобороны РФ Андрея Соколова. Такое решение вынес Мещанский суд города Москвы. «К пяти годам лишения свободы условно Мещанский суд Москвы приговорил бывшего директора Студии военных художников имени Грекова Минобороны РФ Андрея Соколова. Он обвинялся в превышении должностных полномочий и растрате 6 млн рублей», — сообщает из зала суда « Коммерсант» . По версии следствия, возглавляя студию в 2007—2019 годах, Соколов завышал гонорары сотрудникам, а разницу присваивал или давал возможность в обход организации заключать договоры напрямую с заказчиками. Всего обвинение выдвигалось по девяти эпизодам злоупотребления должностными полномочиями и двум эпизодам растраты на 6 миллионов рублей. Соколов полностью отрицал свою вину до конца процесса. Прокуратуре удалось убедить судью лишь по двум эпизодам. Бывший директор Студии военных художников получил условный срок, запрошенный прокуратурой. При этом суд отказал в возмещении ущерба в размере шести миллионов рублей по иску, который подал действующий руководитель студии. Предыдущее громкое дело о растрате в Министерстве обороны РФ было в июне 2023 года, когда бывший начальник отдела госзакупок и ценообразования Сергей Кушнарев был приговорен к четырем годам условного заключения за мошенничество в особо крупном размере. Военному ведомству был нанесен ущерб на сумму более 300 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За растрату шести миллионов рублей к условному сроку приговорили бывшего директора Студии военных художников имени Грекова Минобороны РФ Андрея Соколова. Такое решение вынес Мещанский суд города Москвы. «К пяти годам лишения свободы условно Мещанский суд Москвы приговорил бывшего директора Студии военных художников имени Грекова Минобороны РФ Андрея Соколова. Он обвинялся в превышении должностных полномочий и растрате 6 млн рублей», — сообщает из зала суда «Коммерсант». По версии следствия, возглавляя студию в 2007—2019 годах, Соколов завышал гонорары сотрудникам, а разницу присваивал или давал возможность в обход организации заключать договоры напрямую с заказчиками. Всего обвинение выдвигалось по девяти эпизодам злоупотребления должностными полномочиями и двум эпизодам растраты на 6 миллионов рублей. Соколов полностью отрицал свою вину до конца процесса. Прокуратуре удалось убедить судью лишь по двум эпизодам. Бывший директор Студии военных художников получил условный срок, запрошенный прокуратурой. При этом суд отказал в возмещении ущерба в размере шести миллионов рублей по иску, который подал действующий руководитель студии. Предыдущее громкое дело о растрате в Министерстве обороны РФ было в июне 2023 года, когда бывший начальник отдела госзакупок и ценообразования Сергей Кушнарев был приговорен к четырем годам условного заключения за мошенничество в особо крупном размере. Военному ведомству был нанесен ущерб на сумму более 300 млн рублей.