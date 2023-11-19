Умер экс-губернатор Кемеровской области Тулеев

20 ноября 2023 в 08:19 Размер текста - 17 +

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев скончался в возрасте 79 лет Фото: Данил Айкин © URA.RU Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер на 80-м году жизни. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев. «С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса», — написал Цивилев в telegram-канале. Он добавил, что жители Кузбасса помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который всегда на первое место ставил интересы людей. Цивилев отметил, что смерть Тулеева является невосполнимой утратой. Аман Тулеев был главой Кемеровской области с 1997 года. Он ушел в отставку в апреле 2018 года после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». В трагедии погибли 60 человек, из которых 37 — дети, в том числе и племянница Амана Тулеева Татьяна. Губернатор выразил свои соболезнования и заверил, что семьям погибших и пострадавших в результате пожара региональными властями будет оказана помощь, а лично он встретится с каждой семьей. Тулеев приезжал в годовщины трагедии, чтобы почтить память погибших. Кузбассом политик руководил более 20 лет. 10 апреля Тулеева избрали председателем парламента региона.

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер на 80-м году жизни. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев. «С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса», — написал Цивилев в telegram-канале. Он добавил, что жители Кузбасса помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который всегда на первое место ставил интересы людей. Цивилев отметил, что смерть Тулеева является невосполнимой утратой. Аман Тулеев был главой Кемеровской области с 1997 года. Он ушел в отставку в апреле 2018 года после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». В трагедии погибли 60 человек, из которых 37 — дети, в том числе и племянница Амана Тулеева Татьяна. Губернатор выразил свои соболезнования и заверил, что семьям погибших и пострадавших в результате пожара региональными властями будет оказана помощь, а лично он встретится с каждой семьей. Тулеев приезжал в годовщины трагедии, чтобы почтить память погибших. Кузбассом политик руководил более 20 лет. 10 апреля Тулеева избрали председателем парламента региона.