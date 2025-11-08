Среди пострадавших было два сотрудника газовой службы Фото: МЧС Тульской области

Число пострадавших при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По предварительным данным, взрыв мог произойти во время ремонтных работ. По данному факту возбуждено уголовное дело. Новые подробности ЧП к этому часу — в материале URA.RU.

Выросло число пострадавших

В результате взрыва газа в поселке Куркино (Тульская область) предварительно пострадали четыре человека, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести. Жертв в результате инцидента не зафиксировано.

Для людей, которым требуется временное жилье, зарезервированы места в гостинице «Надежда», расположенной в селе Орловка Куркинского района. Проживание и питание в гостинице для пострадавших будет предоставлено бесплатно.

Из соседних подъездов были эвакуированы 10 человек — их разместят в пункте временного пребывания, который развернут в школе №1. Миляев также сообщил, что жильцы двух непострадавших подъездов смогут вернуться в свои квартиры после того, как будет восстановлена подача газа, воды, тепла и электричества. В настоящее время ресурсоснабжающие организации работают над возобновлением подачи коммунальных услуг.

Что происходит на месте взрыва

На месте происшествия работают около 90 сотрудников МЧС и 25 единиц техники, они проводят разбор завалов и поисково-спасательные работы. Как пишут в соцсетях, людей под завалами больше нет. Эту информацию подтвердил и глава региона.

Следователи сейчас осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).





















Почему произошел взрыв

Как сообщил telegram-канал Baza, взрыв в первом подъезде дома по улице Ленина произошел во время ремонтных работ, которые проводил местный газовщик Владимир Ю. Его должны допросить в ближайшее время, если позволит его состояние. Кроме того, в правоохранительных органах сообщили, что двое из пострадавших — сотрудники газовой службы, которые пришли на вызов из-за запаха газа, источник которого оказался на первом этаже.