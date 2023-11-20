ВС РФ уничтожили польскую установку Crab на Купянском направлении

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Расчетом САУ «Мста-С» был уничтожен блиндаж, в котором укрывались украинские военные Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военные силы России (ВС РФ) уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Crab на купянском направлении. Об этом сообщили представители Минобороны.

«Расчет „Гиацинта-Б“ (152-мм пушка 2А36) работает как раз по польской самоходной гаубице Crab. До нее 19 км. Столб белого дыма — все, что осталось от вражеской установки», — говорится в сообщении. Расчетом САУ «Мста-С» был уничтожен блиндаж, в котором укрывались украинские военные.

Днем ранее военные РФ из группировки «Западный» ударили по украинским солдатам в районах Петропавловки, Синьковке, Ивановке, Берестовом Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики. Российские бойцы закрепляются на новых позициях у населенного пункта Тимковка и атакуют прибывшие резервы ВСУ в Харьковской области.

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Военные силы России (ВС РФ) уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Crab на купянском направлении. Об этом сообщили представители Минобороны. «Расчет „Гиацинта-Б“ (152-мм пушка 2А36) работает как раз по польской самоходной гаубице Crab. До нее 19 км. Столб белого дыма — все, что осталось от вражеской установки», — говорится в сообщении. Расчетом САУ «Мста-С» был уничтожен блиндаж, в котором укрывались украинские военные. Днем ранее военные РФ из группировки «Западный» ударили по украинским солдатам в районах Петропавловки, Синьковке, Ивановке, Берестовом Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики. Российские бойцы закрепляются на новых позициях у населенного пункта Тимковка и атакуют прибывшие резервы ВСУ в Харьковской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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