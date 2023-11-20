ВС РФ уничтожили польскую установку Crab на Купянском направлении

Расчетом САУ «Мста-С» был уничтожен блиндаж, в котором укрывались украинские военные Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военные силы России (ВС РФ) уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Crab на купянском направлении. Об этом сообщили представители Минобороны.

«Расчет „Гиацинта-Б“ (152-мм пушка 2А36) работает как раз по польской самоходной гаубице Crab. До нее 19 км. Столб белого дыма — все, что осталось от вражеской установки», — говорится в сообщении. Расчетом САУ «Мста-С» был уничтожен блиндаж, в котором укрывались украинские военные.

Днем ранее военные РФ из группировки «Западный» ударили по украинским солдатам в районах Петропавловки, Синьковке, Ивановке, Берестовом Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики. Российские бойцы закрепляются на новых позициях у населенного пункта Тимковка и атакуют прибывшие резервы ВСУ в Харьковской области.