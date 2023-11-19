19 ноября 2023
18 ноября 2023
17 ноября 2023

Работодатели рассказали, как отговаривают тюменцев от увольнения

«Зарплата.ру»: тюменских работников удерживают увеличением зарплаты и повышением
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание в Полпредстве Ур ФО. Екатеринбург, чиновник, отставка, портфель, увольнение
62% работодателей удерживали тюменцев контрпредложениями в этом году Фото:

Тюменские работодатели отговаривают сотрудников от увольнения, обещая увеличить зарплату и повысить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Зарплата.ру». По данным аналитиков, 62% работодателей удерживали тюменцев контрпредложениями в этом году.

«Так 62% тюменских работодателей приходилось останавливать собравшегося увольняться сотрудника с помощью контрпредложения уже в текущем году, из них 27% — в текущем полугодии. Также исследователи выяснили, что обычно предлагают работодатели, лишь бы удержать работника: повышение зарплаты/премии — 71%; повышение должности — 52%; корректировка графика работы, уменьшение нагрузки — 44%», — сообщили в компании.

Также работодатели предлагают сотрудникам другие проекты, перейти на удаленку и увеличить отпуск. Чаще всего компании пытаются удержать редких специалистов (65%), рабочих (23%) и менеджеров (15%).

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Тюменские работодатели отговаривают сотрудников от увольнения, обещая увеличить зарплату и повысить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Зарплата.ру». По данным аналитиков, 62% работодателей удерживали тюменцев контрпредложениями в этом году. «Так 62% тюменских работодателей приходилось останавливать собравшегося увольняться сотрудника с помощью контрпредложения уже в текущем году, из них 27% — в текущем полугодии. Также исследователи выяснили, что обычно предлагают работодатели, лишь бы удержать работника: повышение зарплаты/премии — 71%; повышение должности — 52%; корректировка графика работы, уменьшение нагрузки — 44%», — сообщили в компании. Также работодатели предлагают сотрудникам другие проекты, перейти на удаленку и увеличить отпуск. Чаще всего компании пытаются удержать редких специалистов (65%), рабочих (23%) и менеджеров (15%).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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