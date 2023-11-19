Общество Работа Работодатели рассказали, как отговаривают тюменцев от увольнения «Зарплата.ру»: тюменских работников удерживают увеличением зарплаты и повышением 20 ноября 2023 в 10:10 Размер текста - 17 + 62% работодателей удерживали тюменцев контрпредложениями в этом году Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Тюменские работодатели отговаривают сотрудников от увольнения, обещая увеличить зарплату и повысить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Зарплата.ру». По данным аналитиков, 62% работодателей удерживали тюменцев контрпредложениями в этом году. «Так 62% тюменских работодателей приходилось останавливать собравшегося увольняться сотрудника с помощью контрпредложения уже в текущем году, из них 27% — в текущем полугодии. Также исследователи выяснили, что обычно предлагают работодатели, лишь бы удержать работника: повышение зарплаты/премии — 71%; повышение должности — 52%; корректировка графика работы, уменьшение нагрузки — 44%», — сообщили в компании. Также работодатели предлагают сотрудникам другие проекты, перейти на удаленку и увеличить отпуск. Чаще всего компании пытаются удержать редких специалистов (65%), рабочих (23%) и менеджеров (15%). Тюменские работодатели отговаривают сотрудников от увольнения, обещая увеличить зарплату и повысить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Зарплата.ру». По данным аналитиков, 62% работодателей удерживали тюменцев контрпредложениями в этом году. «Так 62% тюменских работодателей приходилось останавливать собравшегося увольняться сотрудника с помощью контрпредложения уже в текущем году, из них 27% — в текущем полугодии. Также исследователи выяснили, что обычно предлагают работодатели, лишь бы удержать работника: повышение зарплаты/премии — 71%; повышение должности — 52%; корректировка графика работы, уменьшение нагрузки — 44%», — сообщили в компании. Также работодатели предлагают сотрудникам другие проекты, перейти на удаленку и увеличить отпуск. Чаще всего компании пытаются удержать редких специалистов (65%), рабочих (23%) и менеджеров (15%). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям