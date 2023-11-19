Работодатели рассказали, как отговаривают тюменцев от увольнения

Тюменские работодатели отговаривают сотрудников от увольнения, обещая увеличить зарплату и повысить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Зарплата.ру». По данным аналитиков, 62% работодателей удерживали тюменцев контрпредложениями в этом году.
«Так 62% тюменских работодателей приходилось останавливать собравшегося увольняться сотрудника с помощью контрпредложения уже в текущем году, из них 27% — в текущем полугодии. Также исследователи выяснили, что обычно предлагают работодатели, лишь бы удержать работника: повышение зарплаты/премии — 71%; повышение должности — 52%; корректировка графика работы, уменьшение нагрузки — 44%», — сообщили в компании.
Также работодатели предлагают сотрудникам другие проекты, перейти на удаленку и увеличить отпуск. Чаще всего компании пытаются удержать редких специалистов (65%), рабочих (23%) и менеджеров (15%).
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