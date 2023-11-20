Аптеки начали отказываться от продажи психотропных препаратов

Аптеки отказываются продавать психотропные препараты, поскольку это невыгодно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В аптеках России сокращается число сильнодействующих психотропных лекарств. Это следует из данных онлайн-агрегаторов аптек.

«Препарат против эпилепсии „Фризиум“ французской Sanofi был доступен лишь в 56 аптеках на всю страну, причем в Москве — лишь в двух», — сообщило издание РБК, ссылаясь на данные онлайн-агрегаторов. Отмечается, что транквилизатор «Золомакс» был в десяти аптеках Новосибирской области и в девяти в Свердловской, однако полностью отсутствовал в Воронежской и Тамбовской областях. В то же время его аналог «Алпразолам» был только в трех аптеках на всю Тамбовскую область.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк рассказал, что дефицит связан с тем, что аптеки отказываются их продавать, поскольку это для них не выгодно. Кроме того, в Минздраве отметили, что организации сами принимают решение о продаже таких лекарств, заключили в материале.

Ранее Правительство Российской Федерации расширило государственные квоты на ввоз, вывоз, производство и хранение ряда наркотических веществ, из которых изготавливают востребованные лекарственные препараты. Принятие документа позволит увеличить долю российских лекарственных препаратов на рынке.