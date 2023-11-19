В курганском микрорайоне Глинки началась стройка храма блаженной Матроны Московской. На месте строительства приступили к закладке фундамента. Об этом указано в сообществе «Курганская епархия» в соцсети «ВКонтакте».
«В микрорайоне Глинки города Кургана началась закладка фундамента под храм блаженной старицы Матроны Московской. Это второй этап строительства, на первом этапе был возведен церковно-причтовый дом, в котором в настоящий момент проходят богослужения», — написано в сообществе епархии.
По информации епархии, митрополит Курганский и Белозерский Иосиф еще в 2016 году освятил место закладки нового храма. В 2018 году было получено свидетельство о госрегистрации религиозной организации «Приход храма в честь блаженной Матроны Московской г. Курган Курганской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». Затем местный приход принимал решение о плане строительства и оплатил два его этапа. Один из этапов — строительство церковно-причтового дома. В здании дома, по проекту, будут размещены котельная, воскресная школа, библиотека, просфорня и трапезная. В декабре 2020 года в причтовом доме прошла первая литургия.
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой религиозной организации было получено весной 2018 года
Фото: сообщество «Курганская епархия» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/eparhiyakurgan
В конце лета 2018 года приход принял решение, что храм будет кирпичным, а не деревянным
Фото: сообщество «Курганская епархия» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/eparhiyakurgan
К концу 2020 года были возведены стены и крыша церковно-причтового дома, где проходят богослужения
Фото: сообщество «Курганская епархия» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/eparhiyakurgan
В курганском микрорайоне Глинки началась стройка храма блаженной Матроны Московской. На месте строительства приступили к закладке фундамента. Об этом указано в сообществе «Курганская епархия» в соцсети «ВКонтакте». «В микрорайоне Глинки города Кургана началась закладка фундамента под храм блаженной старицы Матроны Московской. Это второй этап строительства, на первом этапе был возведен церковно-причтовый дом, в котором в настоящий момент проходят богослужения», — написано в сообществе епархии. По информации епархии, митрополит Курганский и Белозерский Иосиф еще в 2016 году освятил место закладки нового храма. В 2018 году было получено свидетельство о госрегистрации религиозной организации «Приход храма в честь блаженной Матроны Московской г. Курган Курганской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». Затем местный приход принимал решение о плане строительства и оплатил два его этапа. Один из этапов — строительство церковно-причтового дома. В здании дома, по проекту, будут размещены котельная, воскресная школа, библиотека, просфорня и трапезная. В декабре 2020 года в причтовом доме прошла первая литургия.