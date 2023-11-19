19 ноября 2023
18 ноября 2023

В Магнитогорске задержали таксиста с судимостью, укравшего телефон у пассажира

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
Таксист присвоил забытый телефон клиента себе Фото:

В Магнитогорске Челябинской области полицейские задержали ранее судимого таксиста, укравшего телефон у клиента. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка.

«Самостоятельные поиски результата не дали, и 38-летний житель Магнитогорска обратился в полицию. Оперативники выяснили, что в этот день потерпевший воспользовался такси. Подозреваемым оказался 39-летний водитель», — рассказали URA.RU в ГУ МВД.

После выполнения заказа водитель увидел забытый телефон и забрал его себе. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Причиненный ущерб составил более 14 тысяч рублей. Подозреваемому избрана мера в виде обязательства о явке. Телефон изъяли и после следствия возвратят потерпевшему.

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В Магнитогорске Челябинской области полицейские задержали ранее судимого таксиста, укравшего телефон у клиента. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка. «Самостоятельные поиски результата не дали, и 38-летний житель Магнитогорска обратился в полицию. Оперативники выяснили, что в этот день потерпевший воспользовался такси. Подозреваемым оказался 39-летний водитель», — рассказали URA.RU в ГУ МВД. После выполнения заказа водитель увидел забытый телефон и забрал его себе. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Причиненный ущерб составил более 14 тысяч рублей. Подозреваемому избрана мера в виде обязательства о явке. Телефон изъяли и после следствия возвратят потерпевшему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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