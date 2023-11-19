В Магнитогорске задержали таксиста с судимостью, укравшего телефон у пассажира

Таксист присвоил забытый телефон клиента себе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области полицейские задержали ранее судимого таксиста, укравшего телефон у клиента. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка.

«Самостоятельные поиски результата не дали, и 38-летний житель Магнитогорска обратился в полицию. Оперативники выяснили, что в этот день потерпевший воспользовался такси. Подозреваемым оказался 39-летний водитель», — рассказали URA.RU в ГУ МВД.

После выполнения заказа водитель увидел забытый телефон и забрал его себе. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Причиненный ущерб составил более 14 тысяч рублей. Подозреваемому избрана мера в виде обязательства о явке. Телефон изъяли и после следствия возвратят потерпевшему.