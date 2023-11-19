Браконьеры перевозили сотни особей ценной рыбы (архивное фото)
В Надымском районе (ЯНАО) полицейские и сотрудники ГКУ «Служба по охране биоресурсов» задержали браконьеров, перевозивших несколько сотен особей щекура и десятки муксуна. Об этом рассказали в департаменте природных ресурсов ЯНАО.
«Сразу 328 особей чира (щекура) и 30 особей муксуна было изъято сотрудниками полиции. Идет доследственная проверка», — сообщили в официальном telegram-канале департамента.
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