19 ноября 2023
18 ноября 2023
17 ноября 2023

В ЯНАО задержали браконьеров, перевозивших ценную рыбу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода. Салехард, ЯНАО, рыба, замороженная
Браконьеры перевозили сотни особей ценной рыбы (архивное фото) Фото:

В Надымском районе (ЯНАО) полицейские и сотрудники ГКУ «Служба по охране биоресурсов» задержали браконьеров, перевозивших несколько сотен особей щекура и десятки муксуна. Об этом рассказали в департаменте природных ресурсов ЯНАО.

«Сразу 328 особей чира (щекура) и 30 особей муксуна было изъято сотрудниками полиции. Идет доследственная проверка», — сообщили в официальном telegram-канале департамента.

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В Надымском районе (ЯНАО) полицейские и сотрудники ГКУ «Служба по охране биоресурсов» задержали браконьеров, перевозивших несколько сотен особей щекура и десятки муксуна. Об этом рассказали в департаменте природных ресурсов ЯНАО. «Сразу 328 особей чира (щекура) и 30 особей муксуна было изъято сотрудниками полиции. Идет доследственная проверка», — сообщили в официальном telegram-канале департамента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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