Происшествия Тюменец из-за ревности слил порно с несовершеннолетней и получил штраф 20 ноября 2023 в 11:00 Размер текста - 17 + В суде тюменец признал свою вину, но от дачи показания отказался Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Ялуторовске (Тюменская область) мужчина нашел в телефоне несовершеннолетней видео секса с ней и опубликовал его в социальных сетях. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Брагин, находясь в квартире дома по ул. Карбышева г. Ялуторовска, в тайне от несовершеннолетней Р. взял ее мобильный телефон и обнаружил скрытую от общего доступа видеозапись полового акта Р. На почве ревности, Кирилл [Брагин], со своего мобильного телефона через социальную сеть „Вконтакте“ с личной страницы незаконно распространил видеозапись полового акта несовершеннолетней», — говорится в сообщении пресс-службы. В суде тюменец признал свою вину, но от дачи показания отказался. Его оштрафовали на 15 тысяч рублей. В Ялуторовске (Тюменская область) мужчина нашел в телефоне несовершеннолетней видео секса с ней и опубликовал его в социальных сетях. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Брагин, находясь в квартире дома по ул. Карбышева г. Ялуторовска, в тайне от несовершеннолетней Р. взял ее мобильный телефон и обнаружил скрытую от общего доступа видеозапись полового акта Р. На почве ревности, Кирилл [Брагин], со своего мобильного телефона через социальную сеть „Вконтакте“ с личной страницы незаконно распространил видеозапись полового акта несовершеннолетней», — говорится в сообщении пресс-службы. В суде тюменец признал свою вину, но от дачи показания отказался. Его оштрафовали на 15 тысяч рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям