19 ноября 2023
18 ноября 2023
17 ноября 2023

Тюменец из-за ревности слил порно с несовершеннолетней и получил штраф

© Служба новостей «URA.RU»
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В суде тюменец признал свою вину, но от дачи показания отказался Фото:

В Ялуторовске (Тюменская область) мужчина нашел в телефоне несовершеннолетней видео секса с ней и опубликовал его в социальных сетях. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Брагин, находясь в квартире дома по ул. Карбышева г. Ялуторовска, в тайне от несовершеннолетней Р. взял ее мобильный телефон и обнаружил скрытую от общего доступа видеозапись полового акта Р. На почве ревности, Кирилл [Брагин], со своего мобильного телефона через социальную сеть „Вконтакте“ с личной страницы незаконно распространил видеозапись полового акта несовершеннолетней», — говорится в сообщении пресс-службы.

В суде тюменец признал свою вину, но от дачи показания отказался. Его оштрафовали на 15 тысяч рублей.

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В Ялуторовске (Тюменская область) мужчина нашел в телефоне несовершеннолетней видео секса с ней и опубликовал его в социальных сетях. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Брагин, находясь в квартире дома по ул. Карбышева г. Ялуторовска, в тайне от несовершеннолетней Р. взял ее мобильный телефон и обнаружил скрытую от общего доступа видеозапись полового акта Р. На почве ревности, Кирилл [Брагин], со своего мобильного телефона через социальную сеть „Вконтакте“ с личной страницы незаконно распространил видеозапись полового акта несовершеннолетней», — говорится в сообщении пресс-службы. В суде тюменец признал свою вину, но от дачи показания отказался. Его оштрафовали на 15 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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