Свердловские перевозчики придумали, как решить вопрос с дефицитом водителей

Перевозчики из УрФО предложили учить школьников ремонту машин

20 ноября 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

Ассоциация перевозчиков по УрФО выступила с рядом предложений, как улучшить ситуацию с водителями на рынке труда Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мальчикам уже с девятого класса необходимо изучать устройство автомобилей, а студентам колледжей — сдавать на права категории «С» (управление грузовиками, — прим. URA.RU), считают в уральском филиале Ассоциации международных автомобильных перевозчиков. Организация выступила с рядом предложений по поводу того, как решать проблему дефицита водителей. Полный список есть в распоряжении URA.RU. Всего в документе, который направили в торгово-промышленную палату и министерство транспорта РФ, восемь пунктов. В частности, рекомендация ввести для девятиклассников дополнительные уроки по изучению устройства и эксплуатации автомобилей. В особенности — современной техники для перевозки пассажиров и грузов. Также авторы письма предлагают учить юношей уже в колледжах на права категорий «С». Еще одна рекомендация предназначена для региональных и муниципальных органов власти. «О включении в перспективные планы развития крупных муниципальных образований с населением более 300 тыс. человек рекомендаций, предусматривающих выделение земельных участков для размещения учебных автодромов», — говорится в документе. Также авторы письма предлагают освободить от налогов за аренду земли учебные заведения с лицензиями на обучение водителей категорий «С», «Д», «Е». В Свердловской области наблюдается дефицит водителей-профессионалов. В ряде автотранспортных предприятий региона в начале года он достигал 20%. Неоднократно на нехватку сотрудников жаловались в екатеринбургском «Гортрансе». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мальчикам уже с девятого класса необходимо изучать устройство автомобилей, а студентам колледжей — сдавать на права категории «С» (управление грузовиками, — прим. URA.RU), считают в уральском филиале Ассоциации международных автомобильных перевозчиков. Организация выступила с рядом предложений по поводу того, как решать проблему дефицита водителей. Полный список есть в распоряжении URA.RU. Всего в документе, который направили в торгово-промышленную палату и министерство транспорта РФ, восемь пунктов. В частности, рекомендация ввести для девятиклассников дополнительные уроки по изучению устройства и эксплуатации автомобилей. В особенности — современной техники для перевозки пассажиров и грузов. Также авторы письма предлагают учить юношей уже в колледжах на права категорий «С». Еще одна рекомендация предназначена для региональных и муниципальных органов власти. «О включении в перспективные планы развития крупных муниципальных образований с населением более 300 тыс. человек рекомендаций, предусматривающих выделение земельных участков для размещения учебных автодромов», — говорится в документе. Также авторы письма предлагают освободить от налогов за аренду земли учебные заведения с лицензиями на обучение водителей категорий «С», «Д», «Е». В Свердловской области наблюдается дефицит водителей-профессионалов. В ряде автотранспортных предприятий региона в начале года он достигал 20%. Неоднократно на нехватку сотрудников жаловались в екатеринбургском «Гортрансе».