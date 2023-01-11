В Свердловской области возник дефицит профессиональных водителей

В регионе становится все меньше водителей автобусов и дальнобойщиков Владимир Жабриков © URA.RU

Дефицит водителей-профессионалов в ряде автотранспортных предприятий Свердловской области достигает 20%. Этот негативный тренд начал формироваться еще около 10 лет назад, рассказал URA.RU руководитель филиала Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) по УФО Александр Салаутин.

“Основные факторы, которые оказали влияние - ужесточение требований к водителям, фокус автошкол на выдаче прав категории «B» (дают право управления легковыми автомобилями, небольшими грузовиками), - прим. ред.). Кроме этого, за последние годы при переводе Вооруженных сил РФ на профессиональную основу значительно снизилось количество ребят, отслуживших срочную службу в качестве водителей автомобилей. Соответственно, на гражданском транспортном рынке их стало значительно меньше», — поделился собеседник.

Еще один фактор — уменьшение количества водителей из стран ближнего зарубежья, которые работали за небольшую зарплату. Это повлияло на формирование довольно низкого уровня оплаты труда на транспортном рынке. Из-за этих и некоторых других факторов интерес водителей к отрасли перевозок начал и продолжает падать, добавляет Салаутин.

Осложняет положение с подготовкой водителей–профессионалов ситуация с материальной базой автошкол, имеющих лицензии на обучение водителей категории «Е» (машины с тягачом, при. ред.). А именно — отсутствие современных грузовых автомобилей для обучения вождению. Водителям приходится учиться на старых советских моделях, а после этого садиться за руль современных грузовиков с новейшими электронными системами.

“Иногда сами водители боятся таких ситуаций и не хотят работать на новейшей технике — высокая степень ответственности за транспортное средство, дорогостоящие грузы. Им приходится по сути учиться заново. Поэтому надо учиться на современной технике, то есть на том, на чем дальше планируют ездить”, - добавляет Салаутин.