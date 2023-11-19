Инцидент произошел вечером 19 ноября (архивное фото)
В Артемовском (Свердловская область) восьмилетняя девочка утонула в реке Бобровка. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
О пропаже девочки стало известно вечером 19 ноября. После этого оперуполномоченные ОМВД по Артемовскому району выехали на Бобровку. «Силовики извлекли тело девочки вместе со спасателями», — пишет пресс-служба мэрии Артемовского в соцсети «ВКонтакте».
Подробности инцидента в мэрии не раскрывают. Река Бобровка находится в 20 метрах от домов по Набережной.
Место, где погибла девочка
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