19 ноября 2023
18 ноября 2023

В Свердловской области утонула 8-летняя девочка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время пандемии. Тюмень, зима, застывшая река, лед
Инцидент произошел вечером 19 ноября (архивное фото) Фото:

В Артемовском (Свердловская область) восьмилетняя девочка утонула в реке Бобровка. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

О пропаже девочки стало известно вечером 19 ноября. После этого оперуполномоченные ОМВД по Артемовскому району выехали на Бобровку. «Силовики извлекли тело девочки вместе со спасателями», — пишет пресс-служба мэрии Артемовского в соцсети «ВКонтакте».

Подробности инцидента в мэрии не раскрывают. Река Бобровка находится в 20 метрах от домов по Набережной.

Место, где погибла девочка
Место, где погибла девочка
Фото:
Фото:
Фото:

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В Артемовском (Свердловская область) восьмилетняя девочка утонула в реке Бобровка. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. О пропаже девочки стало известно вечером 19 ноября. После этого оперуполномоченные ОМВД по Артемовскому району выехали на Бобровку. «Силовики извлекли тело девочки вместе со спасателями», — пишет пресс-служба мэрии Артемовского в соцсети «ВКонтакте». Подробности инцидента в мэрии не раскрывают. Река Бобровка находится в 20 метрах от домов по Набережной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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