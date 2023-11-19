В ЯНАО назвали самые высокодоходные отрасли

В ЯНАО самыми доходными сферами стали добыча полезных ископаемых и наука

20 ноября 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Высокий заработок на Ямале можно найти в сфере добычи ископаемых Фото: Владимир Андреев © URA.RU Самыми прибыльными сферами деятельности в ЯНАО являются добыча природных ископаемых и научная деятельность. Об этом рассказали в департаменте экономики округа. «Среднемесячная заработная плата работников в ЯНАО в I полугодии 2023 года в направлении «Добыча полезных ископаемых» составила 205 920,4 рубля. Деятельность профессиональная, научная и техническая» в среднем оценивается в 185 211,7 рубля», — приводит информацию департамента «Север-Пресс». На третьем месте по прибыльности стала работа в области связи и информации. Зарплата в этом секторе оценивается в 171 248,3 рубля. Ранее URA.RU рассказывало о самых необходимых профессиях в ЯНАО. Инженеры, учителя и врачи стали наиболее востребованными специалистами на Ямале.

Самыми прибыльными сферами деятельности в ЯНАО являются добыча природных ископаемых и научная деятельность. Об этом рассказали в департаменте экономики округа. «Среднемесячная заработная плата работников в ЯНАО в I полугодии 2023 года в направлении «Добыча полезных ископаемых» составила 205 920,4 рубля. Деятельность профессиональная, научная и техническая» в среднем оценивается в 185 211,7 рубля», — приводит информацию департамента «Север-Пресс». На третьем месте по прибыльности стала работа в области связи и информации. Зарплата в этом секторе оценивается в 171 248,3 рубля. Ранее URA.RU рассказывало о самых необходимых профессиях в ЯНАО. Инженеры, учителя и врачи стали наиболее востребованными специалистами на Ямале.