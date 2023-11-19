19 ноября 2023
18 ноября 2023
17 ноября 2023

В ЯНАО назвали самые высокодоходные отрасли

В ЯНАО самыми доходными сферами стали добыча полезных ископаемых и наука
© Служба новостей «URA.RU»
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Высокий заработок на Ямале можно найти в сфере добычи ископаемых Фото:

Самыми прибыльными сферами деятельности в ЯНАО являются добыча природных ископаемых и научная деятельность. Об этом рассказали в департаменте экономики округа.

«Среднемесячная заработная плата работников в ЯНАО в I полугодии 2023 года в направлении «Добыча полезных ископаемых» составила 205 920,4 рубля. Деятельность профессиональная, научная и техническая» в среднем оценивается в 185 211,7 рубля», — приводит информацию департамента «Север-Пресс».

На третьем месте по прибыльности стала работа в области связи и информации. Зарплата в этом секторе оценивается в 171 248,3 рубля.

Ранее URA.RU рассказывало о самых необходимых профессиях в ЯНАО. Инженеры, учителя и врачи стали наиболее востребованными специалистами на Ямале.

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Самыми прибыльными сферами деятельности в ЯНАО являются добыча природных ископаемых и научная деятельность. Об этом рассказали в департаменте экономики округа. «Среднемесячная заработная плата работников в ЯНАО в I полугодии 2023 года в направлении «Добыча полезных ископаемых» составила 205 920,4 рубля. Деятельность профессиональная, научная и техническая» в среднем оценивается в 185 211,7 рубля», — приводит информацию департамента «Север-Пресс». На третьем месте по прибыльности стала работа в области связи и информации. Зарплата в этом секторе оценивается в 171 248,3 рубля. Ранее URA.RU рассказывало о самых необходимых профессиях в ЯНАО. Инженеры, учителя и врачи стали наиболее востребованными специалистами на Ямале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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