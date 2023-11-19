В ЯНАО назвали самые высокодоходные отрасли

Самыми прибыльными сферами деятельности в ЯНАО являются добыча природных ископаемых и научная деятельность. Об этом рассказали в департаменте экономики округа.
«Среднемесячная заработная плата работников в ЯНАО в I полугодии 2023 года в направлении «Добыча полезных ископаемых» составила 205 920,4 рубля. Деятельность профессиональная, научная и техническая» в среднем оценивается в 185 211,7 рубля», — приводит информацию департамента «Север-Пресс».
На третьем месте по прибыльности стала работа в области связи и информации. Зарплата в этом секторе оценивается в 171 248,3 рубля.
Ранее URA.RU рассказывало о самых необходимых профессиях в ЯНАО. Инженеры, учителя и врачи стали наиболее востребованными специалистами на Ямале.
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