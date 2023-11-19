Власти ХМАО объявили актировку для школьников

Школьников начальных классов городов ХМАО освободили от занятий из-за морозов. По данным приложения «Госуслуги. Моя Югра» актировки для второй смены объявили в Сургуте, Белоярском, Нефтеюганске, Когалыме, Покачах и Пыть-Яхе.
«20.11.2023 занятия второй смены с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления актировки температура -27,5 градусов, ветер 1 м/с», — указано в объявлении на портале для жителей Сургута.
Столь же морозно сегодня в Когалыме, Нефтеюганске,Покачах и Пыть-Яхе. В Белоярском темепратура воздуха на один градус ниже и составляет — 28, 4 °С.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ожидаются морозы с сильным ветром. Об этом сообщает окружной Гидрометцентр.
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