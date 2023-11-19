Владимира Путина просят рассмотреть дело Газанфара Мамедова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Жители Сосьвы (Свердловская область), в котором весной был крупный пожар, записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они просят его повлиять на решение о заключении под стражу обвиняемого в случившемся сына владельца одной из лесопилок Газанфара Мамедова. Об этом URA.RU сообщил адвокат Алексей Зорин.

Пожар охватил Сосьву в конце апреля. Огонь уничтожил более 100 домов и лечебно-исправительное учреждение №23. Газанфар Мамедов и работник сосьвинской администрации Вячеслав Алексеев были задержаны как подозреваемые в случившемся пожаре. Предположительно, крупный пожар начался именно с лесопилки, к которой причастен Мамедов.

Осенью на бывшего главу поселка Геннадия Макарова возбудили уголовное дело. Под преследование попали еще трое сотрудников местной администрации. Однако их отправили под подписку о невыезде Свердловчане недовольны тем, что Мамедов находится под стражей. Они хотят добиться того, чтобы ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

«Уважаемый Владимир Владимирович [Путин], обращаемся к вам с надеждой, что вы обратите внимание на крайнюю несправедливость, которая происходит при расследовании пожара в нашем поселке. Невиновные лица, по сути такие же потерпевшие, сидят, а те, кто действительно причастны к происшествию, только недавно привлечены к делу и ходят по поселку, как ни в чем не бывало. <…> Мамедов не виноват в ЧП, он порядочный и положительный сосед. <…> Просим провести проверку и взять дело на личный контроль», — заявили свердловчане. Ранее сосьвинцы уже записывали обращение к главе СКР Александру Бастрыкину.

Поддержку Мамедову выразили 80 жителей поселка. Они ходатайствовали об освобождении мужчины. 10 ноября Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию стороны защиты на решение заключить Мамедова под стражу — и оставил ее без удовлетворения.