В Турции сухогруз потерпел крушение во время шторма

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В Турции затонул сухогруз с 12 членами экипажа на борту Фото:

В Турции после удара о волнорез затонул сухогруз Kafkametler. На борту находились 12 человек. Об этом сообщило Управление мореходства. Позднее информацию подтвердил глава МВД республики Али Ерликая.

«Турецкий сухогруз Kafkametler с 12 членами экипажа на борту затонул после удара о волнорез недалеко от порта Эрегли у побережья провинции Зонгулдак на севере Турции», — передает глава МВД республики Али Ерликая. Обнаружено тело моряка. Связь с членами экипажа-гражданами Турции установить пока не удается.

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В Турции после удара о волнорез затонул сухогруз Kafkametler. На борту находились 12 человек. Об этом сообщило Управление мореходства. Позднее информацию подтвердил глава МВД республики Али Ерликая. «Турецкий сухогруз Kafkametler с 12 членами экипажа на борту затонул после удара о волнорез недалеко от порта Эрегли у побережья провинции Зонгулдак на севере Турции», — передает глава МВД республики Али Ерликая. Обнаружено тело моряка. Связь с членами экипажа-гражданами Турции установить пока не удается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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