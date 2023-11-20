В Турции сухогруз потерпел крушение во время шторма

В Турции затонул сухогруз с 12 членами экипажа на борту
В Турции после удара о волнорез затонул сухогруз Kafkametler. На борту находились 12 человек. Об этом сообщило Управление мореходства. Позднее информацию подтвердил глава МВД республики Али Ерликая.
«Турецкий сухогруз Kafkametler с 12 членами экипажа на борту затонул после удара о волнорез недалеко от порта Эрегли у побережья провинции Зонгулдак на севере Турции», —
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