В Турции сухогруз потерпел крушение во время шторма

20 ноября 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

В Турции затонул сухогруз с 12 членами экипажа на борту Фото: Сергей Венявский © URA.RU В Турции после удара о волнорез затонул сухогруз Kafkametler. На борту находились 12 человек. Об этом сообщило Управление мореходства. Позднее информацию подтвердил глава МВД республики Али Ерликая. «Турецкий сухогруз Kafkametler с 12 членами экипажа на борту затонул после удара о волнорез недалеко от порта Эрегли у побережья провинции Зонгулдак на севере Турции», — передает глава МВД республики Али Ерликая. Обнаружено тело моряка. Связь с членами экипажа-гражданами Турции установить пока не удается.

В Турции после удара о волнорез затонул сухогруз Kafkametler. На борту находились 12 человек. Об этом сообщило Управление мореходства. Позднее информацию подтвердил глава МВД республики Али Ерликая. «Турецкий сухогруз Kafkametler с 12 членами экипажа на борту затонул после удара о волнорез недалеко от порта Эрегли у побережья провинции Зонгулдак на севере Турции», — передает глава МВД республики Али Ерликая. Обнаружено тело моряка. Связь с членами экипажа-гражданами Турции установить пока не удается.