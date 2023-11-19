19 ноября 2023
18 ноября 2023

Как безопасно купить икру в Тюмени

Роспотребнадзор: икру необходимо покупать в местах организованной торговли
© Служба новостей «URA.RU»
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Годовщина открытия Cafe 36. Екатеринбург, тост, икра красная, cafe 36
Опасно приобретать икру на стихийных рынках и в интернете Фото:
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Новый год в Тюмени

В целях безопасности рыбную икру необходимо приобретать только в местах организованной торговли — магазины, официальные рынки, торговые склады. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области на официальном сайте.

«Несанкционированная торговля пищевой продукцией, в том числе икрой, как правило, сопровождается рядом нарушений: отсутствие у продавцов документов на реализуемую продукцию, подтверждающих качество и безопасность, а также на сырье, из которого осуществляется приготовление пищевой продукции», — сообщили в ведомстве. Также опасность вызывает отсутствие у продавцов медкнижек.

Не имея необходимых медицинских обследований, продавцы могут являться носителями различных инфекционных заболеваний. Кроме того, приобретая товар у непроверенных лиц, покупатель не может знать, в каких условиях хранился продукт.

Ранее агентство писало о том, что жителям Тюмени через интернет предлагают купить красную икру неизвестного происхождения. Продавцы при этом затрудняются назвать, откуда был привезен товар.

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В целях безопасности рыбную икру необходимо приобретать только в местах организованной торговли — магазины, официальные рынки, торговые склады. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области на официальном сайте. «Несанкционированная торговля пищевой продукцией, в том числе икрой, как правило, сопровождается рядом нарушений: отсутствие у продавцов документов на реализуемую продукцию, подтверждающих качество и безопасность, а также на сырье, из которого осуществляется приготовление пищевой продукции», — сообщили в ведомстве. Также опасность вызывает отсутствие у продавцов медкнижек. Не имея необходимых медицинских обследований, продавцы могут являться носителями различных инфекционных заболеваний. Кроме того, приобретая товар у непроверенных лиц, покупатель не может знать, в каких условиях хранился продукт. Ранее агентство писало о том, что жителям Тюмени через интернет предлагают купить красную икру неизвестного происхождения. Продавцы при этом затрудняются назвать, откуда был привезен товар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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