Как безопасно купить икру в Тюмени

Роспотребнадзор: икру необходимо покупать в местах организованной торговли

Опасно приобретать икру на стихийных рынках и в интернете Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Новый год в Тюмени

В целях безопасности рыбную икру необходимо приобретать только в местах организованной торговли — магазины, официальные рынки, торговые склады. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области на официальном сайте.

«Несанкционированная торговля пищевой продукцией, в том числе икрой, как правило, сопровождается рядом нарушений: отсутствие у продавцов документов на реализуемую продукцию, подтверждающих качество и безопасность, а также на сырье, из которого осуществляется приготовление пищевой продукции», — сообщили в ведомстве. Также опасность вызывает отсутствие у продавцов медкнижек.

Не имея необходимых медицинских обследований, продавцы могут являться носителями различных инфекционных заболеваний. Кроме того, приобретая товар у непроверенных лиц, покупатель не может знать, в каких условиях хранился продукт.

Ранее агентство писало о том, что жителям Тюмени через интернет предлагают купить красную икру неизвестного происхождения. Продавцы при этом затрудняются назвать, откуда был привезен товар.